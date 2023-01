Quartettspiel der Ringe

Audi komplettiert sein Studienquartett mit dem sehenswerten Activesphere Concept. Gibt dieses SUV-Coupé den Ausblick auf einen möglichen S7 Allroad?

Drei Zukunftsstudien hat Audi aus seiner Sphere-Familie bereits gezeigt. Alle visionär und nicht als direkter Vorläufer für ein spezielles Fahrzeug, das zeitnah kommen soll, sondern eher mit viel Blick ins Übermorgen. Ähnlich sieht es mit dem vierten im Bunde, dem Audi Activesphere Concept, aus. Ein Crossover, der auf der Plattform der kommenden A6- / A7-Generation einen Ausblick gibt, ob man nicht einmal etwas mutiger sein könnte. Dabei geht es weniger und Bedienkonzept, 800 Volt Ladenetz und das autonome Fahren, bei dem Instrumente und Lenkrad nahezu in Vergessenheit geraten. Der 4,97 Meter lange Audi Activesphere Concept kann trotz Designlinie eines Oberklasse-Coupés mit vier Türen auf Knopfdruck zu einem ungewöhnlichen Zukunfts-Pick-Up werden. Da träumen nicht nur die US-Fans der Ingolstädter Marke mit den vier Ringen, Ford F-150 und Chevrolet Silverado bald eine Nase drehen zu können. Entstanden ist die Studie in den Räumen des Audi-Designcenters im kalifornischen Malibu. „Der Activesphere ist einzigartig“, unterstreicht Studioleiter Gael Buzyn, „er stellt eine neue Form des Crossovers dar, die geschickt die Eleganz eines Audi Sportback, die Vielseitigkeit eines SUV und echte Offroad-Fähigkeiten miteinander kombiniert.“

Der Laderaum des elektrischen Allradlers wandelt sich wie von Geisterhand in eine offene Ladefläche um, während die Fahrgastzelle durch eine ausfahrbare Trennscheibe geschützt bleibt. Dahinter finden in den Befestigungsschienen größere Freizeitgegenstände wie Mountainbikes oder Wakeboards Platz für die unterhaltsame Wochenendgestaltung. Durch den elektrischen Allradantrieb und die Bodenfreiheit, die sich über die variable Luftfederung der Fünflenkerachsen vorne wie hinten von knapp 21 auf 25 Zentimeter erhöhen lässt, geht es mit der Studie des Audi Activesphere Concept zumindest imaginär lokal emissionsfrei über Waldwege bis zum Startpunkt von Mointainbike- oder Hikingtour. Die elektrische Reichweite des Allrad- Crossovers soll mit Akkutechnik und Antrieb aus dem PPE-Baukasten bei über 600 Kilometern liegen, ehe der nächste Ladestopp kommt. An der Vorder- und Hinterachse leisten die beiden Elektromotoren 325 kW / 442 PS und ein maximales Drehmoment von gewaltigen 720 Nm.

Im Innern bietet das Konzeptmodell vier Einzelsitze und ein Cockpit, das nur auf Knopfdruck inklusiv Minimalinstrumentierung und Lenkrad ausfährt. Der Fahrer blickt dabei nicht wie gewohnt auf große Displays hinter dem Steuer oder in der Windschutzscheibe, sondern setzt eine Hightechbrille auf, die jegliche Informationen ins Innere des Fahrzeugs projiziert. Geht es auf die Radtour, wird die sogenannte Mixed-Reality-Brille weiter getragen und dient zur Kommunikation oder der Navigation im freien Gelände. Im autonomen Fahrmodus fahren Lenkrad, Armaturentafel und Pedale in den Hintergrund und die Insassen können das üppige Platzangebot genießen und über eine Luke im Vorderwagen sogar in den Bereich vor dem Auto blicken.