Wettbewerbstauglich

Wer meint, dass die SUV-Coupés so langsam in die Vergangenheit rollen würden, sieht sich beim Genesis GV80 eines Besseren belehrt. Denn während einige Hersteller ihre Coupé-Ableger der normalen SUV-Modelle streichen wollen, legt Hyundais Edeltochter dieses erst jetzt auf.

Auf der New Autoshow präsentierte der koreanische Autobauer erstmals einen seriennahen Ausblick auf sein Genesis GV80 Coupé. Ähnlichkeiten mit dem ebenfalls vor einem Jahr in New York präsentierten X Speedium Coupé Concept sind dabei nicht ganz zufällig. „Zu Beginn hat Genesis luxuriöse Limousinen wie die Modelle G70, G80 und G90 entwickelt“, sagt Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer von Genesis, „in den letzten sieben Jahren haben wir das Portfolio um weitere Lifestyle- orientierte Modelle wie die beiden SUV GV80 und GV70 ergänzt. Mit noch emotionaleren Fahrzeugen wollen wir die Leistungsfähigkeit und Dynamik von Genesis weiter stärken.“

Genesis ist als Edelableger von den Hyundai in Europa erst vor kaum mehr als zwei Jahren gestartet und hat bereits ein breites Modellangebot aus Mittel- und Oberklassemodellen an den Start gebracht. Das Topmodell Genesis G90 ist jedoch aktuell in Europa nicht zu bekommen. Bis zum Ende des Jahrzehnts will die Marke ein reiner Elektroautohersteller werden, der bis zum Jahre 2035 CO2-neutral sein will. „In nur zwei Jahren hat sich Genesis erfolgreich in Europa etabliert. Die Kundenresonanz ist äußerst positiv. Und dank unserer attraktiven Produktpalette, die auch drei reine Elektroautos umfasst, wird die Nachfrage weiter zunehmen“, erklärt Lawrence Hamilton, der als Managing Director von Genesis Motor Europe.

Die Konzeptstudie des GV80 Coupé bietet den typischen Genesis-Kühlergrill mit zwei übereinander gelegten Matrix-Mustern sowie danebenliegenden LED-Leuchten für entsprechende Ausleuchtung des Bereichs vor dem Fahrzeug. Zudem glänzt der GV80-Ableger der Zukunft mit geschmiedeten Fünfspeichen-Alufelgen und einem Karbondach, das in dieser Klasse eher der Optik als der Gewichtsersparnis dienen dürfte. Sehenswert und deutlich abgeändert im Vergleich zum normalen 80er-SUV präsentiert sich das elegant auslaufende Heck mit Dachspoiler und Spoilerlippe auf dem Entenbürzel.

Der Innenraum unterscheidet sich abgesehen von der Farbwahl und den Sportsitzen nicht nennenswert vom bekannten Genesis GV80. Bleibt die Frage, ob Genesis so mutig ist, das Serienmodell des GV80 Coupé ebenso wie die Studie mit vier Einzelsitzen auszustatten. Bei einigen Wettbewerbern waren die Verkäufe der Viersitzer so gering, dass es langfristig oftmals bei der Fünfsitzigkeit blieb. Zuletzt stellte jedoch Ferrari seinen leistungsstarken SUV Purosangue mit vier Einzelsitzen vor. Aktuell wird der GV80 mit einem 225 kW / 304 PS starken Vierzylinder-Turbo und einem deutlich besser passenden Dreiliter-Sechszylinder- Diesel mit 200 kW / 272 PS zu bekommen. Auf Märkten außerhalb Europas ist der GV80 zudem mit einem 3,5 Liter großen Sechszylinder-Turbo mit 280 kW / 380 PS und einem maximalen Drehmoment von 540 Nm zu bekommen. Eine Elektroversion wie beim Genesis G80 oder dem GV70 Eletrified dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.