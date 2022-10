Der R4 kommt zurück

Nach dem Erfolg des elektrischen Renault-5-Prototypen belebt der französische Autobauer die nächste automobile Ikone für das elektrische Zeitalter wieder. Allerdings hat die Studie 4EVER Trophy nur noch wenig mit dem Renault 4 gemein.

Der Renault 4 ist eine automobile Ikone. Ähnlich wie der VW Golf oder der Käfer. Der pfiffige Kleinwagen wurde in mehr als 100 Jahren über acht Millionen Mal verkauft und hat bis heute auch rechts des Rheins noch viele Fans. Rund 30 Jahre nachdem die Produktion des 4L (so der Name des R4 in Frankreich) eingestellt wurde, feiert der Klassiker auf der Pariser Motorshow ein Comeback. Zunächst als vollelektrische Studie, aber schon jetzt ist klar, dass der Stromer 2025 auf den Markt kommt.

Doch jeder, der sich auf einen pfiffigen Kleinwagen mit verträumtem Gesicht und Kulleraugen gefreut hat, wird enttäuscht. Die Studie 4EVER Trophy ist ein brachiales rustikales SUV, das mit einer Länge von 4,06 Metern genauso wie das Schwestermodell Renault Clio im B-Segment beheimatet. Und als solches wird der Elektro-R4 auch erscheinen, wobei der Prototyp das Geländewagen-Thema bewusst überzeichnet. Der E-Crossover ragt 1,9 Meter in die Höhe und ist mit allerlei Off-Road Protektoren bestückt. Die massiven Seitenschweller und die brachial ausgestellten Radkästen fallen sofort ins Auge und werden es in dieser Form wohl kaum in das Serienmodell schaffen. Anders sieht es schon mit den Seitenspiegel-Kameras aus, die zumindest als Option angeboten werden könnten.

Immerhin stellen die Front mit den runden LED-Scheinwerfern und das Heck mit den senkrecht stehenden Rückleuchten eine Verbindung zu dem Ahnen her. Ansonsten finden sich im Design des 2,10 Meter breiten E-SUVs einige Details, die ebenfalls vom R4 stammen, wie zum Beispiel die hinteren trapezförmigen Seitenfenster mit ihren abgerundeten Ecken.

Die Basis für den Stromer ist die neue CMF-BEV-Plattform des französischen Autobauers. Dementsprechend geben die technischen Daten des E-Crossovers schon einen ziemlich konkreten Ausblick auf die Serie, bieten daher aber keine großen Aha-Momente. Angetrieben wird der 4EVER Trophy von einem Synchronmotor mit 100 kW / 136 PS und die Energie stammt von einer 42-Kilowattstundenbatterie. Gebaut wird der E-R4 im ElectriCity Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge in Nordfrankreich.