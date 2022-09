Volkswagen zeigt an ungewöhnlicher Stelle erstmals die Studie seines ID Extreme. Auf dem Elektrotreff in Locarno hat VW in Sachen Motorleistung bei der ID-Familie mächtig nachgelegt. Der ID Extreme klettert mit 285 kW / 387 PS durch jedes Gelände.

Während die internationale Konkurrenz bei der Motorleistung ihrer Elektromodelle mächtig Gas gibt, schaut Volkswagen zumindest auf dem Papier in die Röhre. Damit soll bald Schluss sein. Denn während Mittelklassewettbewerber aus Südkorea oder den USA in ihren Volumenmodellen mittlerweile 400, 500 oder noch deutlich mehr Pferdestärken anbieten, war bei den ID- Modellen auf dem modularen Elektrobaukasten des Konzerns bei rund 221 kW / 300 PS Schluss. Zunächst gab die Studie des ID 3 GTX mit 265 kW / 360 PS einen Ausblick auf eine leistungsstarke Zukunft und jetzt deutet der rustikale ID Extreme an, dass da noch einiges mehr kommen mag. Premierenort ist der elektrische ID-Treff in Locarno, der nach Vorbild des GTI-Treffs am Wörthersee nunmehr zum zweiten Mal am Ufer des Lago Maggiore stattfand.

Zu höherem berufen 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter VW ID Extreme Concept VW ID Extreme Concept Mehr

Volkswagen schaut sich wie die meisten anderen Automarken mehr denn je seine internationale Community an. Bei den VW-Fans will man das Ohr am Puls der Zeit und damit an einer künftigen Nachfrage haben. Diese Fangemeinde monierte zuletzt immer lauter, weshalb beispielsweise ein Modell wie der Kia EV6 mit bis zu knapp 600 PS Leistung angeboten wird und über 260 km/h schnell rennen kann, während Volkswagen mit seinem sportlich positionierten ID 4 GTX bei 220 kW / 299 PS und 180 km/h Schluss macht. „Der modulare E-Antriebsbaukasten hat enormes technisches Potenzial“, sagt Silke Bagschik, Leiterin Baureihe MEB, „für viele unserer Kunden ist das Fahrzeug weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Mit dem ID. Xtreme heben wir die Elektromobilität von VW auf ein neues Performance-Level.“ Ein stärkerer Motor an der Hinterachse sowie Softwareanpassungen am Antriebssteuergerät erhöhen die Systemleistung des Konzeptfahrzeugs im Vergleich zum ID.4 GTX um 65 kW auf 285 kW – knapp 30 Prozent.

Dabei geht es beim VW ID Extreme nicht allein um die Motorleistung, denn diese hält sich im Vergleich zu so manchem Wettbewerber trotzdem noch zurück. Doch der extreme VW ID zeigt, dass sich die Wolfsburger auch ein deutlich crossigeres Fahrzeug auf Basis von ID4 / ID5 vorstellen können. „Der ID. Xtreme ist von Enthusiasten bei Volkswagen für ID-Enthusiasten hier in Locarno gemacht. Wir sind gespannt, wie die Fans der Elektromobilität auf das Fahrzeug reagieren. Auf Basis des Feedbacks unserer Community werden wir entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht“, legt Silke Bagschik nach.

Neben dem Leistungsnachschlag bietet der ID Extreme unter anderem ein Rallye-Fahrwerk, 18-Zoll-Offroadräder, einen geänderter Crashträger mit speziellem Frontstoßfänger und um fünf Zentimeter verbreiterte Kotflügel auf jeder Seite. Den rechten Offroad-Auftritt komplettieren zudem LED-Zusatzbeleuchtung in Frontschürze und auf dem Dach. Für den Ausritt ins unwegsame Gelände bietet der Offroader zudem einen geschlossenen Aluminium-Unterboden, der das Akkupaket und die Achsen vor Beschädigungen schützt. Das Fahrgeräusch wird über einen Soundgenerator im Radhaus nach außen abgegeben. Im Interieur bietet die seriennahe Studie Alcantara-Applikationen und eine modifizierte Sitzanlage. Bleibt abzuwarten, ob der VW ID Extreme die Chance auf einen Serieneinsatz bekommt.