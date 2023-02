Nach dem Tanken in Hamburg gab es für eine Reihe von Kunden böse Überraschungen in der vergangenen Woche

von Annette Berger In Hamburg haben Autofahrer falschen Kraftstoff an einer Tankstelle im Norden der Metropole getankt. Das hatte böse Folgen. Der Fehler lag bei dem Betreiber der Tankstelle.

In Hamburg haben Kundinnen und Kunden an einer Tankstelle in der vergangenen Woche böse Überraschungen erlebt: Nachdem sie am Donnerstag ihre Autos betankt hatten, fingen die Fahrzeuge an zu stinken und zu qualmen. Die Motoren stotterten und sprangen nicht mehr an. Viele Fahrerinnen und Fahrer wandten sich an eine nahegelegene Autowerkstatt im Norden der Metropole, wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

Weil es mehreren lokalen Presseberichten zufolge sehr viele Betroffene waren, kam schließlich der Verdacht auf, dass die Fehler nicht beim Tanken passiert waren, sondern schon vorher.

Der Fehler in Hamburg passierte beim Befüllen der unterirdischen Tanks

Es stellte sich tatsächlich heraus: Dem Betreiber der Shell-Tankstelle passierte das Missgeschick schon bei der Befüllung der unterirdischen Tanks. Die Tankwagen hätten diese verwechselt und den jeweils falschen Kraftstoff eingelassen. Das melden "Mopo" und "Auto-Bild". Als Ursache gehen man von menschlichem Versagen aus, heißt es weiter. Aufgrund der falschen Befüllung sei dann an den Zapfsäulen aus den Diesel-Pistolen Super und aus den Benzin-Pistolen Diesel herausgekommen. Die Kunden seien also davon ausgegangen, richtig zu tanken – in Wirklichkeit richteten sich an ihren Autos jedoch teils erhebliche Schäden an.

Shell sperrte demnach die betroffenen Zapfsäulen und versprach den Meldungen zufolge Hilfe. Denn solche Schäden können erheblich sein. "Durch die Produktvermischung entstandene Fahrzeugschäden werden wir gegen entsprechenden Nachweis ersetzen" zitierte "Auto-Bild" eine Shell-Sprecherin.

Die "Mopo" fragte auch beim ADAC nach, was zu tun sei, wenn Kraftstoff verwechselt wurde. Der Autofahrerclub warnt: Diesel-Fahrzeuge mit Benzin zu betanken, kann kostspielige Schäden verursachen. Denn es müsse womöglich das gesamte Einspritzsystem getauscht werden. Diese Anlagen benötigen einen speziellen Schmierfilm, der im Diesel enthalten sei, durch Benzin aber abgewischt werde.

Fülle man Diesel in einen Benziner, könne das glimpflicher ausgehen. Man solle sofort den Motor ausschalten und schauen, was die Betriebsanleitung in solch einem Fall rät. Bei manchen Fahrzeugen sei es möglich, vorsichtig weiterzufahren und immer wieder Benzin nachzufüllen. Bei manchen Autos müsse der Tank jedoch leergepumpt werden, auch könne eine Nachbehandlung erforderlich sein.

