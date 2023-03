Die freie Auswahl

BMW bleibt seiner Linie treu und lässt den eigenen Kunden die Wahl, mit welcher Antriebsart sie auch in der Oberklasse unterwegs sein wollen. Nach Vorbild des neuen Topmodells 7er wird auch der kleine Bruder 5er als Benziner, Diesel, Plug-in- Hybrid und als i5 mit Elektroantrieb angeboten.

Im Frühsommer feiert das Doppelpack aus BMW 5er und i5 seine offizielle Premiere und im Herbst rollt das neue Oberklassemodell aus München dann auf die internationalen Märkte. Das breite Wahl des Antriebsportfolios ist ähnlich wie beim großen Bruder, dem 7er. Im Unterschied zu ihm wird jedoch gerade die Front nicht derart polarisieren wie beim Aushängeschild aus Dingolfing.

Die kommende 5er Generation wird mit aufgeladenen Benzinern, Dieselmotoren, als Plug-In-Hybride und als reine Elektroversion i5 angeboten. Jeder Kunde sollte daher finden, was ihm gefällt. Unverändert wird der neue 5er als Limousine und Kombiversion mit Namen Touring angeboten. China behält seine Version mit langem Radstand und weitgehend identischer Technik bei lokaler Fertigung. Für die Schrägheckversion des BMW 6er GT, ehemals der 5er GT, dürfte das Ende jedoch bis Anfang 2024 gekommen sein. Handschalter sind gestrichen und somit sind die Modelle – auch die bis zu 750 PS starke M5-Version mit V8-Plug-In- Hybridantrieb – die die neueste Generation des ZF-Getriebeautomatik gekoppelt. Der kommende BMW M5, wahlweise als Limousine oder Touring, folgt erst Ende 2024; der besonders sportliche elektrische i5M erst zum Ende 2024 / Anfang 2025.

Wahlweise gibt es für die kommenden BMW 5er Hinterrad- oder Allradantrieb und wohl drei oder gar vier Versionen mit Plug-In- Technik. Die Plug-In-Hybriden – wahlweise mit vier, sechs oder acht Zylindern – decken ein breites Leistungsspektrum von 200 bis über 700 PS ab. Die maximale Reichweite liegt rein elektrisch bei über 100 Kilometern. Technische Basis bleibt der größere 7er mit seiner modifizierten Plattform, die verschiedenen Antriebsvarianten eine Heimat bietet. Die Abmessungen bleiben nahezu unverändert und auch beim Gewicht gibt es trotz nennenswerter Mehrausstattungen keine großen Unterschiede zur aktuellen Generation. Im Innern gibt es das mit den beiden Modellen iX und i4 eingeführte Curved Display – als Option mit erweitertem Bildschirm für den Beifahrer und die Fondinsassen.

Das Vorzeigemodell der 5er Reihe kommt wenig überraschend aus Garching und ist wahlweise als Plug-in-Hybrid oder Elektromodell zu bekommen. Die Zeiten, in denen der M5 allein von einem 4,4 Liter großen V8-Doppelturbo angetrieben wurden, sind damit Vergangenheit. Der nächste BMW M5 dürfte obligatorisch ein Plug-in-Hybrid werden, der mit dem Antriebsstrang des BMW XM ausgestattet ist. Der ist nicht nur als 650-PS-Variante zu bekommen, sondern im kommenden Jahr auch als Led-Label- Variante mit 750 PS, über die sich auch der kommende BMW M5 in seiner stärksten Variante freuen dürfte. Elektrische Reichweite: rund 100 Kilometer. Doch damit nicht genug, denn auch der rein elektrisch angetriebene BMW i5 dürfte anders als der aktuelle i4 oder der prächtig gestartete i7 eine echte M-Version bekommen, die dem 750 PS starken Verbrenner M5 in Leistung keinesfalls nachsteht. Nach Audi-Vorbild wie beim aktuellen Audi Q8 E-Tron S könnten an der Hinterachse für maximale Traktion und Leistung zwei Elektromotoren arbeiten, während ein E-Motor vorne den BMW i5 M zum obligatorischen Allradler macht. 850 bis 900 PS scheinen für die elektrische Powerlimousine aus Garching gesetzt. Dank neuer Akkutechnik sollten 600 Kilometer an Reichweite drin sein, ehe es wieder an die Ladesäule geht. Die Akkutechnik trägt bereits Module der neuen Klasse in sich, die 2025 mit dem kommenden BMW Dreier ihre Premiere feiert.