Der chinesische Autobauer BYD setzt mit dem Elektro-Crossover Seal U seine Produktoffensive Richtung Europa fort. Das Familien-SUV setzt auf Komfort, ein gutes Platzangebot und viel Auto fürs Geld.

Das Kürzel BYD steht für Build Your Dreams. Doch die Strategen des chinesischen Autobauers sind alles andere als Traumtänzer. Während andere chinesische Marken wie Landwind sich vorschnell in die Höhle des deutschen Premiumlöwen wagten und (im wahrsten Sinne des Wortes) krachend scheiterten, warteten die BYD- Manager ab. Wohlwissend, dass es nur eine Chance gibt, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Das ist beim Kampf um Marktanteile nicht anders als bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Deswegen will BYD mit sechs Autos in Europa gleich einen Auftritt hinlegen, der Eindruck hinterlässt. Mit der sportlichen Limousine Han, dem kompakten SUV Atto, dem Familien-SUV Tang und dem ID.3-Konkurrenten Dolphin ersten vier sind schon auf dem „Alten Kontinent“ angekommen. Alle reine BEVs, versteht sich.

Familien-SUV 1 von 19 Zurück Weiter 1 von 19 Zurück Weiter BYD Seal U BYD Seal U Mehr

Bald folgt das Brüderpaar Seal, eine Limousine, die gegen das Tesla Model 3 und dem Nio ET5 Marktanteile antritt, sowie der E-Crossover Seal U (Utility), der dem VW ID.4 und dem Tesla Model Y Marktanteile streitig machen will. Die Besucher der IAA in München können einen genaueren Blick auf den Stelzen-Stromer werfen, der Ende des Jahres in Deutschland auf den Markt kommt. Auch wenn sich BYD über den Preis noch ausschweigt, soll der Seal U laut BYD ein Familienauto für den preisbewussten Kunden im D-Segment sein. Nimmt man den Atto 3 und die Limousine Seal als Maßstab, gehen wir dennoch von rund 45.000 Euro aus. Schließlich will BYD keine Billigmarke sein. Dafür bekommt man auch eine Menge Auto.

Das beginnt schon beim Platz. Mit einer Länge von 4,78 Metern bietet das SUV genug Platz für den Familienausflug. Der Seal U ist mit seinem großen Panoramaglasdach ohnehin mehr Lounge als ein reinrassiger Agilitätsmeister. Im Innenraum kann man sich auch richtig wohlfühlen. Dazu passt auch der große Kofferraum mit einem Basisvolumen von 570 Liter, legt man die Lehnen der Rücksitzbank um, werden stattliche 1.449 Liter daraus. Ein praktischer Frunk unter der vorderen Haube fehlt bei der chinesischen Version. In der Design- Ausstattungslinie freut man sich Leder im Innenraum und eine gute Verarbeitung. Mit dem Kristallautomatikhebel weht ein bisschen BMW-Swarovski durch den Innenraum.

Der schwenkbare 15,6 Zoll-Monitor dient als Kommandozentrale für das Infotainment und wird durch ein Head-up- Display. Also alles andere als eine Billigheimer-Ausstattung. Wenn der Seal U nach Europa kommt, wird das Preis- Leistungs-Verhältnis die Konkurrenz unter Druck setzen. Zumal das Angebot im Rest des Interieurs weiter geht. Zwei induktive Ladeschalen helfen beim Stromtanken der Smartphones. Die wertig aussehenden Hebel und Drehknöpfe, mit denen die Fahrmodi und die Klimaanlage eingestellt werden, sind praktisch und verleihen dem Seal-U- Innenraum mit der Klavierlack-Oberfläche einen edlen Touch.

Der E-Crossover steht wie sein BYD-Limousinen-Bruder auf der E-Plattform 3.0, das bedeutet, dass der Seal U einen dreiphasigen 11-kW-Onboardlader ausgestattet ist. In China wird der Seal U in zwei Varianten angeboten, was auch Auswirkungen auf die Batteriegröße hat. Die Comfort-Variante ist mit Akkus ausgestattet, die eine Kapazität von 71,8 Kilowattstunden haben, die von uns gefahrene Design-Version ist mit 87,0 kWh unterwegs. Damit kommt der Comfort-Seal U bis zu 420 Kilometer weit und der Design-E-Crossover bis zu 500 Kilometer. Geladen wird mit 115 kW beziehungsweise 140 kW (Design). Damit sind die Akkus in 28 beziehungsweise 29 Minuten (Design) von 30 auf 80 Prozent gefüllt. Die serienmäßige Wärmepumpe hilft bei der Reichweite und die Vehicle- to-Load-Funktion (V2L) beim Picknick im Grünen, da die Akkus als Energiespeicher für den Elektrogrill verwendet werden können. Bei den Batterien setzen die BYD-Techniker natürlich auf die hauseigene Blade- Batterie, die Vorteile beim Packaging und der Verwindungssteifigkeit der Karosserie bietet.

Das hilft bei der Abstimmung des E-Crossovers. Die wie es die Spezifizierung als Familienkutsche vorgibt, sehr komfortabel ausgelegt ist, was bei schlechten Straßen durchaus hilft. Also schluckt das Fahrwerk auch grobe Unebenheiten souverän, wippt aber bei langen Wellen nach. Mit 160 kW / 218 PS ist der Fronttriebler auch für europäische Straßen ausreichend motorisiert. In 9,6 Sekunden erreicht der Design Seal U aus dem Stand die 100 km/h Marke und ist bis zu 175 km/h schnell. Apropos. Geht man flott in die Kurve, wankt sich die Karosserie merklich. Dazu kommt eine ausgeprägte Untersteuer-Neigung, die aber bei diesem Auto nicht negativ auffällt. Außerdem unterbindet das harsch eingreifende ESP das Rutschen über die Vorderräder, ehe der Fahrer Schweißperlen auf der Stirn hat. Wenn man es entspannt angehen lässt, wählt man den Eco-Modus, mit dem der Seal U mit gebremstem Schaum unterwegs ist. Deutlich forcierter geht es bei Sport unterwegs. Aber auch da macht der Seal U eine gute Figur und ist für Europa gewappnet.