Neue Zeiten

BMW setzt ab 2025 auf die Architektur der Neuen Klasse und läutet damit einen grundlegenden Paradigmenwechsel ein. Der betrifft nicht nur die Batteriezellen, sondern die gesamte Herangehensweise bei der Automobilproduktion.

Wenn bei BMW der Name „Neue Klasse“ fällt, nehmen selbst hart gesottene Manager innerlich die Habacht-Stellung ein. Schließlich haben Fahrzeuge wie der BMW 1500 oder der BMW 2000 dazu beigetragen, den Münchner Automobilhersteller aus der wirtschaftlichen Misere zu führen. Man kann getrost sagen, dass diese Neue Klasse BMW, wie man den Münchner Autobauer heute kennt, begründet hat. Wenn also 2025 wieder eine Neue Klasse erscheint, muss das schon mehr sein als eine Modellreihe. Das wissen auch die BMW-Strategen. Der traditionsbehaftete Name verpflichtet fast schon zwangsläufig zu einer massiven Zäsur der Unternehmenshistorie.

Wenn man sich die Neue Klasse so anschaut, ist das nicht zu hoch gegriffen. Es wird sich einiges ändern. Bei dieser Neuen Klasse handelt es sich um eine rein elektrische Architektur, auf der Autos aller Segmente basieren können. „Von Mini bis zu einem Rolls-Royce ist alle möglich“; erklärt Efficient-Dynamics-Chef Thomas Albrecht. Ein der zentrale Bauteil dieses neuen Rohbaus sind die Akkupakete. „Pack to Open Body“ nennt BMW dieses Konzept. Wenn unbedingt nötig, kann man kann diese Batteriemodule auch austauschen beziehungsweise ersetzen. Allerdings nicht in 15 Minuten. Also fallen Akkutausch-Konzepte, wie sie beispielsweise Nio vorantreibt, schon mal flach.

Wenn es nach den BMW-Technikern geht, wird ein Tausch ohnehin nicht nötig sein. „Unsere internen Vorgaben sind anspruchsvoller als die gesetzlichen“, erklärt Thomas Albrecht. Zum Beispiel schreibt die USA vor, dass die Stromspeicher der Elektroautos nach zehn Jahren immer noch 80 Prozent der ursprünglichen Leistungsfähigkeit aufweisen. Das wird die Neue Klasse übertreffen. Die BMW-Experten räumen aber auch mit dem Traum von kobaltfreien Batterien auf. Es sei schlicht zu teuer und zu langwierig, das chemische Element komplett aus den Zellen zu verbannen. „Der Slogan kobaltfrei zieht halt gut“, erklärt Marie Therese von Srbik, Chefin der Batterie-Entwicklung Gen6. Dass der Kobaltanteil massiv zurückgehen wird, bleibt davon unbenommen.

Bei den Energiespeichern selbst tritt in drei Jahren ein Paradigmenwechsel ein. Statt wie bisher prismatische Zellen kommen bei der sechsten Generation zylindrische mit einem Durchmesser von 46 Millimetern und zwei verschiedene Höhen zum Einsatz. Die Speicher haben eine um 20 Prozent höhere Energiedichte, lassen sich um bis zu 30 Prozent schneller laden, garantieren bis zu 30 Prozent mehr Reichweite garantieren und drücken unter dem Strich die Kosten für ein Elektromobil um bis zu 50 Prozent. „Wir wollen die Elektroautos konkurrenzfähig zu den Modellen mit Verbrennungsmotor machen“; so Marie Therese von Srbik. Auch das Gewicht geht runter. Insgesamt sollen die Hochvoltkomponenten zehn bis 20 Prozent weniger auf die Waage bringen als bisher.

Die Batteriezellen kommen aus sechs Fabriken mit einer Kapazität von bis zu 20 Gigawattstunden pro Jahr - zwei in China und zwei in Europa. Bei diesen Fertigungsstätten geht BMW eine Kooperation mit CATL und EVE Energy ein. Für die beiden Standorte in der nordamerikanischen Freihandelszone USMCA sind die Münchner noch auf der Suche nach geeigneten Partnern. Ein Selbstläufer ist das nicht. Denn die Partner müssen sich nicht nur bei der Batterietechnologie auf die BMW-Linie einlassen, sondern auch bei der Nachhaltigkeit.

Denn auch da brechen mit der Neuen Klasse neue Zeiten an. Die Produktion der neuen Batteriezellen soll bis zu 60 Prozent weniger CO2 ausstoßen als bisher. In China ist der Autobauer dabei, einen geschlossenen Kreislauf zur Wiederverwendung der Rohstoffe Nickel, Lithium und Kobalt aus Hochvoltbatterien zu installieren. Doch die Nachhaltigkeit hört nicht bei den Akkus aus. Mit der neuen Klasse werden verstärkt auch andere Bauteile aus recycelten Materialien in den Fahrzeugen Einzug halten. Ein Beispiel sind Verkleidungsteile aus Kunststoff, die zu rund 30 Prozent aus wiederverwerteten Fischernetzen und Seilen besteht. So grandios das Recycling-Konzept bei Automobilen auch klingt, sind diese Stoffe nicht unbegrenzt erhältlich. Deswegen wird auch da das Sichern der Lieferketten in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.