Plappermäulchen

Chat GPT ist seit Monaten in aller Munde. Das Programm, das einem mit künstlicher Intelligenz in nahezu allen Lebenslagen helfen kann, hält nunmehr auch Einzug ins Auto. Während eine Reihe von Fahrzeugherstellern noch in der Chat-GPT-Testphase sind, geht DS als Nobelableger aus dem Hause Stellantis bereits einen Schritt weiter. Noch diesen Monat geht es los.

Denn die künstliche Intelligenz Chat GPT ergänzt ab sofort die hauseigene Iris-Spracherkennung in den Fahrzeugmodellen von DS. Dabei handelt es sich zunächst um eine sechsmonatige Testphase, in der 20.000 Nutzer den persönlichen Sprachassistenten noch intensiver nutzen können. Voraussetzung ist ein Fahrzeug der Baureihen DS 3, DS 4, DS 7 oder DS 9 der aktuellen Modellgeneration. Durch die Einbindung von Chat GPT sind den Konversationen mit dem eigenen Fahrzeug kaum mehr Grenzen gesetzt, denn das KI-Programm kann auf einen nahezu unbegrenzten Fundus aus Informationen zugreifen, der per Sprachbefehl abgerufen werden kann. Die Insassen der DS-Modelle können sich so nicht nur mit Chat GPT in flüssiger Sprache unterhalten, sondern Fragen zur Umgebung, Restaurants, Sehenswürdigkeiten oder den Reisemodalitäten stellen, die nahezu in Echtzeit beantwortet und auf Wunsch zum Beispiel ins Navigationssystem als Ziel übertragen werden. Ein Besuch im DS-Servicecenter ist für den neuen Dienst nicht nötig, denn nach der entsprechenden Registrierung installiert sich das Programm per Over-the-Air- Update eigenständig per Datentransfer im Fahrzeug.

Ermöglicht wird die sprachbasierte Nutzung von Chat GPT durch die Integration der Software „SoundHound AI powered by ChatGPT API“ in das DS Iris Bediensystem der Baureihen DS 3, DS 4, DS 7 und DS 9. Die sechsmonatige Pilotphase ist zunächst in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien in der jeweiligen Landessprache nutzbar. Der Stellantis Konzern macht jedoch kein Geheimnis daraus, dass die Chance gut stehen, dass nach der Testphase bis Ende Februar 2024 das System in den Regelbetrieb geht und weitere Ländern eingeschlossen werden.