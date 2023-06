Das große Finale

Im kommenden Februar rollt der VW Tiguan in seiner dritten und letzten Generation auf den Markt. Wir haben dem neuen Mittelklasse-SUV mit seinem stark verbesserten Plug-in-Hybridantrieb und Design im ID-Look bereits einmal auf den Zahn gefühlt.

Im Laufe der Jahre hat sich der Tiguan zum Bestseller im Volkswagen-Modellprogramm entwickelt. Nach mehr als drei Millionen verkauften Exemplaren seit der Markteinführung im Jahre 2007 startet Anfang 2024 die dritte Generation. Kein Geheimnis mehr: es wird der letzte Tiguan sein, dessen Verfallsdatum zumindest in Europa auf das Jahr 2035 festgelegt ist, wenn die Autos mit Verbrennungsmotor auf unserem Kontinent aussterben. Geht es nach VW, soll sich der Mittelklasse-SUV mit einem Paukenschlag von der Bildfläche verabschieden, nachdem er seine Weltpremiere auf der IAA im September in München feiern wird. Die ersten Kunden können sich Anfang des kommenden Jahres auf den deutlich rundlicher gestalteten Crossover freuen, der auf der MQB- Evo-Plattform unterwegs ist.

Optisch gibt es innen wie außen eine deutliche Annäherung an die elektrischen ID-Modelle, die nach und nach die Mehrheit in der Volkswagen-Modellpalette bilden werden. Der Tiguan III ist in der Länge um 3,2 Zentimeter auf 4,51 Meter gewachsen, während sich die anderen Abmessungen kaum verändert haben. Die leichte Verringerung der Höhe und die Arbeiten rund um die Karosserie haben zu einer deutlichen Verbesserung der Aerodynamik des neuen Tiguan beigetragen, die es ermöglichen wird, den cW-Wert von 0,34 auf etwa 0,29 zu senken. Das Fassungsvermögen des Kofferraums wurde um 30 Liter auf 550 Liter erhöht, während die maximale Anhängelast je nach Modell zwischen 2.000 und 2.300 Kilogramm beträgt.

Wesentlich ist die Weiterentwicklung des Plug-in-Hybridsystems, das drei Monate nach den zunächst erhältlichen Diesel- und Benzinmodellen auf den Markt kommen soll. Die Batteriekapazität verdoppelt sich von 9 auf 18 kWh, was die rein elektrische Reichweite von knapp 50 auf rund 100 Kilometer verdoppelt. Die Tiguan PHEV kombiniert den 1,4-Liter-Benzinmotor mit seinen 115 kW / 156 PS mit einem elektrischen Frontmotor (96 kW / 130 PS), die sich dank unterschiedlicher Softwareeinstellungen in zwei verschiedene Leistungsversionen mit 204 und 272 PS aufteilen lassen. Das maximale Drehmoment bleibt bei beiden Versionen bei 400 Nm, was auf die Begrenzung durch das Automatikgetriebe zurückzuführen ist, bei dem es sich weiterhin um ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe handelt. Praktisch ist die Möglichkeit, die Batterie mit Gleichstrom bis zu 50 kW aufzuladen; eine Funktion, die bisher nur in Premiummodellen von Range Rover und Mercedes sowie dem Mitsubishi Outlander zu bekommen war.

Während das Vorgängermodell des Tiguan eHybrid nur eine AC-Ladung mit bis zu 3,6 kW zuließ und dies fast 4 Stunden für eine volle Ladung bedeutete, reduziert sich die Ladezeit Dank DC-Technik nunmehr auf weniger als eine halbe Stunde. Die 4x4- Versionen werden wie bisher jedoch nur der TSI und der TDI sein, weil insbesondere Platzprobleme an der Hinterachse geben soll. Die Tiguan-Versionen mit Verbrennungsmotor sollen die Leistung der aktuellen Generation beibehalten, somit 150 PS für den 1.5 TSI und den 2.0 TDI. Die TDI-Version mit 120 PS wird gestrichen und die 200-PS-Version muss nunmehr mit 193 PS auskommen. Eine große technische Errungenschaft im neuen Tiguan ist die Verfügbarkeit des variablen Dämpfungssystems, das zwei Ventile pro Stoßdämpfer verwendet, eines für die Druckstufe und eines für die Zugstufe. Es ist das erste Auto von einer Volumenmarke, die diese Technologie verwendet, die den Vorteil hat, dass die Räder fast alle Stöße absorbieren können, während die Karosserie viel stabiler bleibt als bei einem herkömmlichen System. Beim ersten Fahreindruck gefällt das direktere Ansprechen der Lenkung und die verbesserten seitlichen Bewegungen der Karosserie. Überaus positiv wirkt sich die variable Dämpferverstellung aus, da diese die Karosserie von den meisten vertikalen Schwingungen befreit. Ebenfalls positiv: die verschiedenen Fahrmodi unterscheiden sich deutlich mehr als bisher. Insbesondere der Comfort-Modus präsentiert sich deutlich komfortabler als bisher, während auch der Sport-Modus straffer und direkter als bisher wirkt.

Im Innenraum ist der neue Tiguan deutlich an die ID-Modelle gerückt. Der Wählhebel für das Getriebe wurde von der Mittelkonsole an die Lenksäule verlegt, wodurch der Bereich der Mittelkonsole frei wird. Dort befindet sich der neue Drehknopf zur Steuerung der Fahrmodi, der Offroad-Programme, der Lautstärke des Soundsystems und der Hintergrundbeleuchtung von Armaturenbrett und Displays. Neben der 10,25-Zoll-Instrumentenanzeige hat der Kunde etwas überraschend noch die Wahl zwischen einem zentrale Infotainment-Bildschirm mit 12,9 oder 15 Zoll. Endlich projiziert das Head-up-Displays die Infos nicht auf ein kleines Plastikelement, sondern direkt auf die Windschutzscheibe. Das Platzangebot im Innenraum wurde beibehalten und ist sowohl in der Länge als auch in der Höhe großzügig.