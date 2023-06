Auf bayrischen Spuren

BMW setzt als Instrumenteneinheit seit zwei Jahren auf sein leicht geschwungenes Curved Display. Peugeot geht bei seinem Panorama-Cockpit noch einen Schritt weiter, das mit dem elektrischen 3008 eingeführt wird.

Bis zum Herbst müssen sich die Peugeot-Fans noch gedulden. Erst im September feiert der neue Peugeot 3008 seine Premiere und der Crossover, unterwegs auf der flexiblen STLA-Plattform, wird das erste Modell sein, das mit dem Panorama i-Cockpit ausgestattet ist. Dieses Display ist ein 21 Zoll großer Flachbildschirm, der mit seiner Bildschirmdiagonalen von mehr als 53 Zentimetern zu den größten in Europa gehören wird. Ähnlich wie der gebogene Bildschirm in Modellen wie BMW i7, i4 oder iX verfügt das Display ebenso über eine sogenannte High-Definition-Darstellung, verzichtet im Unterschied zu den meisten Wettbewerbern jedoch auf eine ergänzende Head-Up-Darstellung der wichtigsten Informationen.

Zusammen mit dem i-Cockpit der neuen Generation führt Peugeot in seinem 3008 ein neues, besonders kompaktes Lenkrad und digitale Bedienschalter ein. Seit Jahren sorgt das aktuelle i-Cockpit in den Peugeot-Modellen für viel Gesprächsstoff. Bei den einen Kunden kommt das kompakte Lederlenkrad gut an; groß gewachsene Fahrer monieren jedoch eine mäßige Ergonomie durch das tiefe Steuer und eben die fehlende Head-Up-Darstellung in der Frontscheibe. Genau diese will Peugeot jedoch mit der hohen Positionierung des Displays überflüssig machen. Auf der linken Seite des Panoramadisplays werden oberhalb des Lenkrads alle fahrrelevanten Informationen wie Tempo, Leistung, Assistenzsysteme und Energieverbrauch angezeigt. Rechts daneben und damit auch in Reichweite des Beifahrers befindet sich der Touchscreen, über sich unter anderem Klimatisierung, Navigation oder Medien bedienen lassen.

In der Mitte des Armaturenbretts befinden sich mit den sogenannten i-Toggles anpassbare berührungsempfindliche Bedienelemente, die schnellen Zugriff auf die zehn meistgenutzten Funktionen des Nutzers bieten. Frei programmierbare Bedientaster kennt man seit Jahren ebenfalls aus dem Hause BMW, die das zuerst in der Mittelkonsole einführten. Die Bedienmodule am Lenkrad des Peugeot 3008 erkennen automatisch die Finger des Fahrers, werden aber nur aktiviert, wenn sie gedrückt werden, um Fehlbedienungen zu vermeiden. Der neue Peugeot, der als Elektroversion eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern erreichen soll, bekommt nicht nur das Panoramadisplay, sondern auch eine neu gestaltete Mittelkonsole. Durch die Verlegung des Gangwahlschalters ins Armaturenbrett gibt es mehr Platz für die Ablage und das kabellose Aufladen von Smartphones.