Smarter Erbe

Der elektrische City Transformer soll mit einer verstellbaren Spurweite ein wichtiger Teil der urbanen Mobilität der Zukunft sein. Der Clou des Zweisitzers ist die verstellbare Spurweite, die sich auf einen Meter reduzieren lässt.

Als der erste Smart Ende der 1990er-Jahre auf der Bildfläche erschien, nutzten nicht wenige Autofahrer die Länge von lediglich 2,5 Meter, um einfach senkrecht einzuparken, wo man eigentlich hintereinanderstehen sollte. Nicht zuletzt deswegen gilt dieser Zweisitzer bis heute als das Ur-Stadt-Auto. Mittlerweile hat sich der Smart von diesem Konzept ein gutes Stück weit entfernt, während die Parkplatznot in den Metropolen steigt. Also machen sich etablierte Autobauer und Start-ups die Idee eines Mini-Autos zu eigen. Nur dass diese heute selbstredend elektrisch sein müssen.

Darunter Opel mit dem Rocks-e, Renault mit dem Twizy oder Mico mit dem Mircolino. Jetzt gesellt sich das israelische Start-up City Transformer mit dem gleichnamigen Fahrzeug dazu. Der Clou: Der Zweisitzer kann auf Knopfdruck seine Spurweite von 1,40 Meter auf einen Meter reduzieren. Kombiniert mit der Länge von 2,5 Metern passen so vier City Transformer auf einen Standard-Stellplatz. „So ist es zehn Mal leichter, in der Innenstadt einen Parkplatz zu finden“; freut sich CEO Dr. Asaf Formoza, ehe wir uns mit dem Kleinstwagen in den Münchner Verkehr stürzen. Der 48-jährige promovierte Maschinenbauer ist eine interessante Persönlichkeit, die vor seinem Einstieg in die Automobil-Welt unter anderem bei einer Speeddating-Firma gearbeitet und sich so sein Studium verdient hat.

Noch ist es ein Prototyp, in dem die Sitze aus einem Omnibus stammen. „Bis zum Marktstart Ende 2024 werden wir spezielle Sitze mit einer schmalen Lehne haben“, verspricht Formoza. Dann dürften zwei Erwachsene leichter Platz hintereinander finden, als das aktuell der Fall ist. Bequem ist es hinten nie, wenn ein Mensch mit mehr als 1,80 Metern Körpergröße vorne sitzt, für eine Spritztour reicht es alle Mal. Apropos: Die Batterie liefert Energie für maximal 180 Kilometer und in einer halben Stunde sollen die Akkus von an einem Schnelllader null auf 80 Prozent gefüllt sein. An der Haushaltssteckdose dauert das Stromtanken 3,5 Stunden.

Damit der Ein- und Ausstieg auch platzsparend möglich ist, klappen die Türen senkrecht nach oben. Anders als beim Opel Rock-e oder dem Renault Twizy, bietet der City Transformer Komfortdetails wie eine Klimaanlage oder eine Rückfahrkamera inklusive Parksensoren. Im Gewusel des Stadtverkehrs macht das Mini-Auto eine gute Figur. Ab 6 km/h kann man per Druck auf einen Knopf im Lenkrad die Räder ausfahren, unterhalb von 30 km/h ist dann wieder auf Wunsch Schmalspur angesagt. Die beiden Elektromotoren an der Hinterachse leisten insgesamt 15 kW / 22 PS und beschleunigen den City Transformer in weniger als fünf Sekunden auf 50 km/h und maximal auf 90 km/h. Bei hohen Geschwindigkeiten hilft die breite Spur, da das Vehikel so stabiler ist. Schließlich soll der City Transformer auch den Berufspendlern schmackhaft gemacht werden. Unterhalb von 50 km/h kommt man auch mit den zusammengefalteten Rädern sehr gut klar. Später soll es per Geofencing möglich sein, die Höchstgeschwindigkeit auf 45 km/h zu beschränken und die breite Spur zu blockieren.

Bis zum Serienstart sollen auch die Federung und die Lenkung verbessert werden. Aktuell verhandeln die Israelis mit Auftragsfertigern wie Magna über eine Produktion und haben sich bereits mit dem Ingenieurdienstleister Segula zusammengetan. Außerdem ist Asaf Formoza das Siegel „Made in Germany“ in Kombination mit dem israelischen Erfindungsgeist wichtig. Das Auto soll in Deutschland homologiert, also zugelassen werden. Wer die strengen deutschen Normen schafft, kommt auf jeder Straße dieser Erde klar. Auch die Sicherheit ist ein Thema. „Wir wollen drei Sterne im Euro NCAP-Test erreichen“, erklärt Formoza.

Die Ambitionen des Start-ups sind groß. Pro Jahr sollen 15.000 City Transformer gebaut werden und das Unternehmen soll an der New Yorker Elektronik-Börse NASDAQ geführt werden. Damit dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt ist, muss erst der wirtschaftliche Erfolg her. In verschiedenen Finanzierungsrunden haben die Israelis bereits ein Budget von 20 Millionen Dollar eingesammelt. Bereits jetzt kann man sich den City Transformer unverbindlich vorbestellen, indem man 150 Euro hinterlegt. So sichert man sich den Premieren-Preis von 12.500 Euro, später kostet der City-Transformer dann 16.000 Euro.

In Anbetracht der Konkurrenz ein stolzer Preis, der unter anderem durch die Komfortdetails und vor allem durch die Wechsel-Spurbreite, auf die das Start-up ein Patent besitzt, nach oben getrieben wird. Die Frage wird sein, wie zuverlässig das elektromechanische System im täglichen Dauereinsatz sein wird. Für 16.000 Euro bekommt man auch einen Dacia Sandero inklusive vieler Extras. Viele Abnehmer des City Transformers werden vermutlich aus dem Car Sharing Bereich kommen.