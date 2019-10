Dreister Vandalismus: Dieses Video zeigt, wie eine Frau mit ihrem Schlüssel die Seite eines Tesla-Wagens zerkratzt. Das Fahrzeug steht auf dem Schulparkplatz einer High School in Broomfield im US-Bundesstaat Colorado. Familienvater Alan Tweedie kehrt gerade vom Fußballspiel seiner Tochter zurück, als er den Schaden an seinem neuen Tesla Model 3 entdeckt. Womit die Täterin sicher nicht gerechnet hat: Der Wagen ist an verschiedenen Stellen mit insgesamt neun beweglichen Kameras ausgestattet. Tweedie wertet die Aufnahmen aus – und wird schnell fündig. Das Video von der Kratz-Attacke lädt Tweedie im Netz hoch, wo der Clip bereits mehr als 250.000 Klicks hat. Im Normalfall sei es in solchen Fällen aufgrund des Mangels von Beweisen schwierig für die Polizei zu ermitteln, gibt ein Sprecher der Broomfield Police an. Dank der Videoaufnahme der Autokamera sieht es dieses Mal jedoch ganz anders aus. Einige Tage nach der Tat stellt sich Maria Elena Gimeno den Beamten. Die 57-Jährige wird nun wegen Sachbeschädigung angeklagt. Der Schaden am Wagen wird auf mehr als 1800 Euro geschätzt.