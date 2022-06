Sehen Sie im Video: Teslas Cybertruck – Start-up entwickelt Campingaufsatz in Form eines Schweizer Taschenmessers.

















Für den neuen Cybertruck von Tesla wurde ein Camping-Aufsatz entwickelt – der das Fahrzeug im übertragenen Sinne zu einem "Schweizer Taschenmesser" machen soll.





Der neu designte Truck von Elon Musks Unternehmen soll sich den individuellen Wünschen der Kunden anpassen lassen.





Das kalifornische Start-Up "Space Campers“ entwirft so den Camping-Aufsatz.





Das Unternehmen nutzt bei der Konstruktion Luft- und Raumfahrt-Verbundwerkstoffe.





Trotz des minimalistischen Designs findet man in dem Aufsatz jegliche Ausrüstung, die man für einen Camping-Trip benötigt – Steckdosen, dimmbare Leuchten, ein Induktionskochfeld, tragbare Kühler, sowie Warmwasseraufbereiter.





Der Innenraum des Campers kann so zu einer elektrischen Küche konfiguriert werden.





Mit Teslas speziell entwickeltem Akkupack sollen die Geräte zudem wochenlang nutzbar sein.





Jedes Feature in dem Aufsatz hat mehr als nur einen Zweck. Das Doppelbett dient beispielsweise auch als Tisch und die Teile des Betts lassen sich in Bänke oder eine Arbeitsfläche umbauen.





Auch ein kleines Bad ist Teil des Campers. Einen Duschstab kann man sowohl Innen als auch Außen benutzen und auch eine tragbare Toilette ist vorhanden.





Das Wasser soll in einem Frischwassertank gesammelt werden, welcher entweder unter dem Bett oder im Fahrerhaus seinen Platz finden kann.





Das Unternehmen verspricht, dass man mit nur einem Knopfdruck den Camper öffnen kann – quasi genauso einfach, wie ein Schweizer Taschenmesser. Luftgetriebenen Stellantriebe nutzen den Bordkompressor des Cybertrucks, um den Aufsatz zu öffnen oder zuzuklappen.





Die Kosten für den Bau des Basis-Camper-Aufsatzes belaufen sich auf rund 20.000 Euro – individuelle Anpassungen kosten extra.





Bereits im Jahr 2019 ist der Cybertruck von Tesla vorgestellt worden – doch frühestens 2023 wird er an die Kunden ausgeliefert.

