Transatlantisches Bündnis

Jonathan Ward ist nicht nur an in der Autoszene an der amerikanischen Westküste bekannt wie ein bunter Hund. Seit Jahren verleiht er Offroad-Klassikern wie dem Ford Bronco oder einem Toyota Land Cruiser als puristische Restomods ihren ganz besonderen Charakter. Mit dem Icon Mercedes 300 SEL 6,2 Derelict zeigt er, dass er auch Luxus kann – natürlich historisch.