Überflussgesellschaft

Kaum ein Monat im Jahr, in dem nicht einige neue Elektroautos ihre Premiere feiern und zumeist ein paar Wochen später in den Handel kommen. Was bei vielen Modellen auffällt, ist die zunehmende Leistungsexplosion, denn selbst in niederen Fahrzeugklassen glänzen die Modelle mit immer mehr Kilowatt, Pferdestärken und Newtonmeter.