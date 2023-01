Am 11. Mai 2018 fuhr ein Tesla Model S in einen stehenden Feuerwehr-Einsatzwagen. Der Fahrer gab ab, dass der zum Zeitpunkt des Unfalls aktive Autopilot kurz vor dem Unfall beschleunigt habe.

von Christian Hensen Für Firmenchef Elon Musk sind der Autopilot und "Full Self Driving" essentielle Alleinstellungsmerkmale seiner Fahrzeuge. Doch deren Entwicklung birgt Gefahren – und basiert sogar auf glatten Lügen.

Für Fans ist ein Tesla ist kein Auto. Es ist ein rollender Computer. Man zahlt nicht für das Fahrzeug, sondern die Technik. Seit Jahren werden bei den "S3XY"-Modellen Qualitätsmängel mit diesem Argument entschuldigt – selbst dann, wenn ein Dach abfliegt. Doch die Fassade bröckelt, denn der Autopilot und "Full Self Driving" tauchen immer wieder in der Unfallstatistik auf und geraten so in das Visier der Behörden, die lange nur an der Seitenlinie standen.