Dramatisches Video einer Verkehrskamera in Myrtle Beach, im US-Bundestaat South Carolina: Aus ungeklärter Ursache fährt ein PKW an einer leeren Kreuzung auf ein Motorrad auf, das Hinterrad hebelt das Fahrzeug hoch und begräbt den Fahrer unter sich. Die Beifahrerin kann sich retten. Was sich dann abspielt, lässt einen gewissermaßen wieder an das Gute im Menschen glauben. Aus allen Richtungen eilen Passanten herbei, um dem eingeklemmten Motorradfahrer zu helfen. Auch Polizisten treffen am Unfallort ein. Einer von ihnen beginnt, den tonnenschweren Wagen seitlich anzuheben. Immer mehr Helferinnen und Helfer beteiligen sich, bis der PKW sich ein kleines Stück hebt. Gerade so viel, um den Biker leicht verletzt herausziehen zu können. Die Behörden nahmen die Rettungsaktion zum Anlass, Autofahrer zu einer defensiven Fahrweise aufzufordern.