Villa Kunterbunt

Die schönste europäische Klassikveranstaltung findet jedes Jahr im ausklingenden Frühling am Comer See statt. Der Concorso d’Eleganza auf dem Gelände der traditionsreichen Villa d’Este ist in Sachen Atmosphäre, Autos und Lokalität nicht weniger als einzigartig – in diesem Jahr bunter denn je.