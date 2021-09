1. Ruhe bewahren, auf Probefahrt bestehen, bei Licht mit vier Augen besehen

Die Dreifaltigkeit des Autokaufs. Vor allem Männer sind beim Kauf eines Autos sehr emotional und sehen das Objekt der mobilen Begierde schon als Besitz, noch bevor der Vertrag unterschrieben wurde. Wer so denkt, sieht oft genau das, was er sehen will: Ein tolles Auto ohne Mängel. Ein neutraler Begleiter an der Seite, kann hier ausgleichend wirken. Am besten sieht man bei Tageslicht und mögliche Macken am Auto fallen erst bei einer Runde um den Block auf.

