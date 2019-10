Weltpremiere in Wolfsburg: Volkswagen hat am Donnerstagabend die achte Generation des Bestsellers Golf vorgestellt. Noch gehört das Modell mit Verbrennungsmotor zu den wichtigsten Fahrzeugen von VW. Der neue Golf soll den Wechsel in die Elektromobilität mit den dafür hohen Investitionen absichern. Vom Golf und seinen verschiedenen Varianten rollten seit dem Start vor mehr als vier Jahrzehnten weltweit mehr als 35 Millionen Stück zu den Kunden. Damit ist der Golf die meist verkaufte Modell-Familie von Volkswagen. Allerdings sind die Verkaufszahlen in den vergangenen Jahren gesunken. Wurden im Jahr 2000 in Deutschland noch mehr als 300.000 Golf neu zugelassen, waren es im vergangenen Jahr noch etwa halb soviel. Der Marktanteil halbierte sich in dieser Zeit fast auf fünf Prozent. Dass die Bedeutung des Golf schwindet liegt auch daran, dass das Kompaktsegment, die sogenannte Golf-Klasse, kleiner geworden ist. Volkswagen setzt - wie andere Autobauer auch - immer mehr auf SUV, mit denen sich mehr Geld verdienen lässt.