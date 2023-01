Warten auf das Frühjahr

An sich wollte Togg, erster türkischer Hersteller von Elektroautos, bereits in diesen Wochen seine ersten Kundenfahrzeuge ausliefern. Durch die Pandemie hat sich der Zeitplan leicht verzögert, doch noch im Frühjahr soll es losgehen – zunächst in der Türkei – dann in Europa.