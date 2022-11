Zauberwürfel oben ohne

Die Cabrios sterben langsam, aber sicher aus. Bereits in den vergangenen Jahren sind zahlreiche Oben-ohne-Modelle aus den Portfolios verschwunden und der Elektroantrieb scheint ihnen den Rest zu geben. In China kommen diese scheinbar in Mode – bestes Beispiel ist der Zauberwürfel Wuling Hong Guang Cabrio.