Zurück in die Zukunft

Autos nicht mehr auf Automessen zu präsentieren, ist längst ein alter Hut. Beliebter denn je sind für die Enthüllungen dagegen Tech-, Design- oder Möbelevents und so feierte auch die die Neuauflage eines Porsche 928 seine Premiere in Mailand auf der Möbelmesse. Das automobilgeneigte Publikum bekam den Schönling aus den 80er Jahren erstmals am vergangenen Wochenende beim Festival of Speed in Goodwood zu bestaunen. Die Begeisterung war groß.