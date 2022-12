Zwei Gesichter

Jetzt ist es also so weit: Der AMG C 63 S hat einen Vierzylinder-Verbrennungsmotor samt Plug-in-Hybrid- Modul. Die Leistungsdaten lesen sich beeindruckend, zumal Formel-1-know-how in die Entwicklung des neuen Sportlers eingeflossen ist. Auf der Rennstrecke schlägt sich Power-C-Klasse gut, auf der Straße ist die Performance nicht ganz so überzeugend.