Sehen Sie im Video: Zweispuriger Kreisverkehr – wissen Sie, wie man sich richtig verhält?









Es gibt Verkehrssituationen, die nicht nur Führerscheinneulinge rätseln lassen. Eine dieser Situationen ist der zweispurige Kreisverkehr. Die Frage ist: Wer muss sich auf welcher Spur einordnen? Diese beiden Fahrzeuge fahren gleichzeitig in den Kreisverkehr ein. Wie ist die gesetzliche Lage? 1. Der Gesetzgeber hat das nicht geregelt, die Autofahrer müssen sich verständigen 2. Vorfahrt hat immer der, der weiter vorne fährt 3. Auto 1 darf nur die erste Ausfahrt nehmen, Auto 2 alle weiteren Die richtige Antwort ist tatsächlich Antwort eins. Auto eins darf auch die zweite Ausfahrt nehmen, will Auto zwei hier ausfahren, muss es Auto eins sogar die Vorfahrt lassen und im Zweifel eine Ehrenrunde drehen. Wer erst an der dritten Ausfahrt den Kreisverkehr verlassen möchte, sollte allerdings auf der Innenspur fahren.

