Zwischen den Welten

Autohersteller wollen längst Mobilitätsanbieter einer bewegten Zukunft sein. Da kommt ein Innovationsevent wie das Greentech Festival gerade recht. Doch wer die Auftritte der verschiedenen Autohersteller in Berlin-Tegel sieht, vermisst den Fokus. Die meisten Automarken wählten zeitgleich lieber die große Bühne beim Festival of Speed in Goodwood.