Zwischen den Welten

Auch Jeep will in den kommenden Jahren Schritt für Schritt elektrisch werden. In der Übergangszeit zur Elektromobilität setzt Stellantis bei den großen Geländewagen gerade in Europa auf Plug-in-Hybriden, die die Vorteile von Verbrennern und Elektromotoren unter einen Hut bringen sollen. Während der Grand Cherokee in den USA auch mit sechs und acht Zylindern zu bekommen ist, wird hier ausschließlich die Plug-in-Hybridvariante offeriert.