von Matthias Schmidt In "Tár" spielt Cate Blanchett die fiktive Leiterin der Berliner Philharmoniker. Sie geht bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für ihre Rolle der Dirigentin als Favoritin ins Rennen. An ihrer Seite im Film: Nina Hoss, die im Film die erste Geige spielt. Beide Frauenfiguren geraten aus dem Takt.

Solche Momente gibt es immer wieder in einem Konzert, im Pop, im Jazz oder ganz klassisch mit Streichern und Bläsern: dass einen die Musik mitreißt wie ein Windstoß, Musiker und Hörer zu einer Einheit verschmelzen. Der Saal – er hebt ab. "Das ist mir gerade häufig passiert", sagt Cate Blanchett. "Als ich dirigiert habe, fühlte sich das an, als würde ich mit einer großen Gruppe von Menschen gemeinsam in die Luft gehen. Das hat mich süchtig gemacht, deswegen liebe ich meinen Job."

In "Tár" spielt Blanchett eine Dirigentin, die fiktive Leiterin der Berliner Philharmoniker, die alle großen Preise abgeräumt hat. Bei der Oscar-Verleihung am 12. März geht Blanchett dafür als Favoritin ins Rennen.