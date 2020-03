Knurren gegenüber einer Bezugsperson

Habe hier eine sehr heikle Frage: Seit einiger Zeit fängt unser fast drei jähriger Rüde meinen Mann an anzuknurren. Ich kenne weder die hintergründe von meinem Hund noch warum er das tut. Wie gesagt, macht er nur bei meinem Mann. Mich akzeptiert er so wie ich bin. Wie letztens ein Fall; unser Hund war unten und wurde irgendwie vergessen. In der Nacht fragt mich mein Mann wo der Hund ist. Ok, wir rufen und er kommt von unten hoch, im vorbeigehen brummelt er mein Mann an und z mir kommt er ans Bett und pienst mich leise an, legt sich und war zufrieden. Jetzt beobachte ich, das es immer schlimmer wird gegenüber meinem Mann. Wenn er knurrt setzt er ihn vor die Tür oder schickt ihn auf den Balkon. Bitte um eine vernünftige Antwort. Danke