Der nach einem Jahr aus türkischer Haft entlassene Journalist Deniz Yücel hatte am Samstag in Berlin seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seiner Freilassung. Anlaß für sein Kommen war die Lesung aus seinem Buch mit dem Titel 'Wir sind ja nicht zum Spaß hier'. Es ist zu großen Teilen in der Gefangenschaft entstand. An der Veranstaltung nahmen auch seine Frau und sein Anwalt teil. Yücel äußerte sich im Rahmen der Lesung auch dazu, wie er sich zuerzeit fühle: "Danke, mir geht's gut. Wirklich. Mir geht es wirklich gut. Und zwar nicht nur, weil ich in Freiheit bin und dieses eine Jahr Knast, ein Jahr Knast ohne Anklageschrift, hinter mir gelassen habe. Natürlich geht es mir deshalb gut, aber mir geht es auch deshalb gut, weil ich auch im Gefängnis unter Umständen, die jetzt auch nicht immer einfach waren, versucht habe mich nicht fertig machen zu lassen. Und es viele, viele Menschen gab, die an meiner Seite standen, und das war etwas was mir wirklich groß ... wirklich sehr viel sehr viel Kraft gegeben hat." Nach monatelangem Druck der Bundesregierung hatte die Türkei den 44-Jährigen "Welt"-Korrespondent Mitte Februar nach gut einjähriger Untersuchungshaft auf freien Fuß gesetzt. Zugleich wurde jedoch auch eine Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen, die bis zu 18 Jahre Haft wegen Terrorunterstützung fordert. Reisebeschränkungen wurden jedoch nicht erlassen. Noch am selben Abend landete Yücel damals in einem Privatjet auf dem Berliner Flughafen Tegel.