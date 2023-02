Svenja S., 48, dachte immer, sie müsste sich aus eigener Kraft von den dunklen Gedanken befreien. Bis die Begegnung mit einer Psychiaterin ihr Leben veränderte. Aufgezeichnet von Doris Schneyink

Meinen ersten Besuch bei einer Psychiaterin werde ich nie vergessen. Sie trug einen hochgeschlossenen weißen Kittel, die grauen Haare hochgesteckt zu einem Dutt und sah mich über den Rand ihrer Lesebrille streng an. "Sie sind über 40, was versprechen Sie sich von einer weiteren Psychotherapie, wollen Sie für den Rest Ihres Lebens Ihrer Mutter Vorwürfe machen?"

Was für ein Drache! Ich steckte in einer depressiven Phase, und alles, was ich von ihr wollte, war eine Überweisung an eine Psychotherapeutin. Schon mit Anfang 20, als mich erstmals ein tiefes Gefühl von Wert- und Sinnlosigkeit überwältigt und gelähmt hatte, war die Psychotherapie eine riesige Hilfe für mich gewesen.