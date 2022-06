von Raphael Geiger Während seiner Amtszeit sorgte Donald Trump dafür, dass verlässlich konservativ urteilende Richter die Mehrheit am Supreme Court, dem Obersten Gericht Amerikas, innehaben. Sie wollen Amerika verändern und brauchen dafür keine demokratischen Mehrheiten mehr. Der Anfang: das Abtreibungsverbot.

Am 2. Mai brach etwas über Amerika herein, was sich vielleicht noch mit der Wahl von Donald Trump vergleichen lässt, damals 2016, ansonsten mit nicht viel. Schock, Jubel, das Land teilte sich. Hier Triumph, dort die Ahnung, dass alles noch viel schlimmer kommen könnte, dass geschehen würde, was viele befürchtet und doch nicht für möglich gehalten hatten.

Sie würden es tun.

Am Supreme Court, dem obersten Gerichtshof, war eine Mehrheit der Richter dafür, den Amerikanerinnen ihr Recht auf Abtreibung zu nehmen. Nach einem halben Jahrhundert. Ein Leak hatte es offenbart, so etwas gab es vorher nie: Der Entwurf eines Urteils war an die Öffentlichkeit gelangt, lange bevor er offiziell werden sollte.