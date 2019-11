Bukarest - Die deutsche Nationalmannschaft spielt bei der Fußball-EM 2020 in der Gruppe F in München gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Das ergab die Endrundenauslosung am Samstag in Bukarest. Als dritter Gruppengegner kommen weiterhin sieben Teams infrage, die Ende März 2020 an den Playoffs teilnehmen.