Ein Sportler liegt verwirrt am Wegesrand. Hat er einen epileptischen Anfall? Ein Arzt entdeckt, was dem Körper so zugesetzt hat. Aufgeschrieben von Astrid Viciano

Am Rand der Halbmarathonstrecke hatten andere Läufer den Mann gefunden. Er wusste nicht, was passiert war, ob er gestürzt war, reagierte kaum auf Fragen. Die Sanitäter beobachteten zuckende Bewegungen des Patienten – wohl ein Krampfanfall –, dann wurde er bewusstlos. Daher brachten sie ihn in unsere Notaufnahme des Spitals Uster in der Schweiz, wo ich zu der Zeit als Assistenzarzt für Innere Medizin arbeitete. Ich sah mir den Patienten sofort an. Ein durchtrainierter Mann, etwa Anfang 30, lag vor mir, der erst wenige Wochen zuvor an einem Bergmarathon teilgenommen hatte, wie ich später erfuhr. Er litt an keinerlei Vorerkrankungen und nahm keine Medikamente ein.

© stern Die Diagnose gibt es auch zum Hören: Der gleichnamige Podcast mit stern-Redakteurin Dr. Anika Geisler erscheint alle zwei Wochen – aus Audio Now (www.audionow.de), der Plattform der Bertelsmann Content Alliance, und auf Spotify und iTunes. Die Bücher mit jeweils 80 rätselhaften Patientengeschichten, "Die Diagnose" und "Die Diagnose – neue Fälle", sind erschienen bei Penguin, je 256 Seiten, 10 Euro