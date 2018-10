Urlaubsregelung bei Jobwechsel

Ich habe auf den 31.07.2018 meinen job gekündigt und am 01.08.2018 meinen neuen Job angetreten . Mein alter Arbeitgeber gab mir im Jahr 36 Tage Urlaub also 3 Tage im Monat! Ich musste bis zu meinem letzten Arbeitstag 21 Tage Urlaub benutzt haben ! Bei meinen neuen Arbeitgeber habe ich 25 Tage Urlaub im Jahr das bedeutet 2 Tage im Monat ! Mein Chef will mir aber nur 4 Tage Urlaub geben da ich ja schon 21 Tage bei der alten Firma genommen habe und so komm ich dann auf 25 Tage Urlaub die ich bei ihr im Jahr habe ! Kennst sich jemand aus mit der 12tel Regelung ? Und wenn ich noch mehr Tage Urlaub habe wie diese 4 Tage wie mache ich meinen Chef das klar ?