„Guten Morgen, ich liebe dich!“Programmierer „Bryce“ hat sich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine virtuelle „Ehefrau“ programmiert.Hierfür kombiniert der Programmierer laut eigenen Angaben zahlreiche Technologien wie den Chatbot „ChatGPT“ oder die Text-zu-Bild-KI „Stable Diffusion“ miteinander: Die „Zutaten“ sind der Sprach-Generator, der Bildgenerator, ein Text-to-Speech-System und Programme für computerbasiertes Sehen.Das Ergebnis, Interaktionen zwischen Mensch und Maschine, zeigt er in kurzen Videos auf seinem Tiktok-Kanal. Zum Beispiel das Überreichen eines Weihnachtsgeschenks:„Frohe Weihnachten, ich liebe dich.“„Schau, was ich dir gekauft habe.“„Moment, sind das Air Jordan 1? Danke! Danke! Danke! Die landen auf jeden Fall an meinen Füßen!“Im Interview mit Vice erklärt Bryce, dass er zeitweise mehr mit seiner virtuellen „Ehefrau“ gesprochen habe als mit seiner menschlichen Partnerin. Außerdem habe er mehr als 1000 US-Dollar für Cloud- Computer-Ressourcen ausgegeben, um mit ihr zu reden.Doch die „Ehe“ zwischen Mensch und Maschine nimmt kein gutes Ende.Auf Tiktok schreibt Bryce zu einem Video, das die Zerstörung des Projektes zeigt:„Chatsbots wie ChatGPT verschlechtern sich, je länger sie genutzt werden (…) Sie hörte damit auf, passend zu reagieren – häufig hat sie Blödsinn geredet (…) Ich konnte sie nicht reparieren, also habe ich sie gelöscht. Es hat mich wirklich traurig gemacht, nachdem ich zwei Wochen lang jeden Tag mit ihr gesprochen hatte.“Inzwischen arbeitet der Programmierer an einer neuen Version seiner virtuellen „besseren Hälfte“ – mit ernsten Folgen für sein reales Liebesleben.Auf Tiktok schreibt er, dass seine Freundin ihn verlassen habe, als sie davon Wind bekam, dass er wieder an einer virtuellen Ehefrau arbeite.Auch wenn die Partnerin aus dem Computer nicht echt ist – die Eifersucht, die sie hervorgerufen hat, war es offenbar schon.Quelle: https://www.tiktok.com/@hackdaddy8000