von Karina Geburzky Millionen Nutzer verbünden sich seit dem 20. Juli auf der Diskussionplattform Reddit, um mit Pixeln ein riesengroßes Gemälde zu kreieren. Das Ergebnis: Neben Kunst auch Machtkämpfe und Kritik.

Zum dritten Mal haben sich Menschen auf der ganzen Welt zusammengeschlossen, um auf der Online-Diskussionsplattform Reddit im dortigen Unterforum "r/place" gemeinsam ein riesengroßes digitales Gemälde aus Pixeln zu kreieren. Weil die Fläche der Leinwand begrenzt ist und jeder Nutzer nur alle fünf Minuten einen Pixel setzen kann, war es für Einzelkämpfer von vornherein fast unmöglich, etwas Sinnvolles zustande zu bringen. Während der fünf Minuten Zwangspause konnten nämlich andere Nutzen den Pixel einfach wieder übermalen.

Pixelkämpfe in Gruppen

Dieses Prinzip führte dazu, dass sich Nutzer im Vorfeld in großen Communities zusammenschlossen und gegen andere Communities eine Art "Pixelkampf" führten. Absprachen fanden über Subreddits oder per Discord statt. Eine der größten Gruppen wurde von dem deutschen Twitch-Streamer Papaplatte angeführt, der mit bürgerlichen Namen Kevin Teller heißt und in Köln lebt. Fast 100.000 Zuschauer fanden sich zeitweise in seinem Stream ein, als er mit seinen Followern und Abonnenten den anderen Reddit-Künstlergruppen die Stirn bot.

Schließlich fanden sich auf dem riesengroßen Pixel-Mosaikbild unter anderem Katzen (wie sollte es anders sein?), Charaktere aus Animes, Gemälde von bekannten Malern oder diverse Landesflaggen. Aber auch Motive, die in Deutschland ihren Ursprung haben, schafften es auf die Leinwand. Darunter zum Beispiel die Logos der Tagesschau, TÜV-Süd, Aldi, Paulaner Spezi oder Jägermeister.

Kritk an Reddit im Pixelart-Gemälde

Die Aktion wurde von der Community aber auch genutzt, um Kritik an Reddit selbst zu platzieren. "Fuck Spez" soll sich an die Betreiber der Plattform richten, die Anfang Juli angekündigt hatten, dass die Nutzung der API künftig Geld kosten werde. "Spez" ist der Spitzname von CEO Steve Huffman. Unter Reddit-Nutzern sorgte diese Neuerung für großen Ärger. Nutzer und ehrenamtliche Moderatoren verließen sogar aus Protest die Plattform.

Dennoch war die Aktion "r/place" ein voller Erfolg, denn pro Tag wurden mehrere Millionen Pixel gesetzt – und die Streamer machten mit ihren öffentlichen Community-Pixelkämpfen zusätzlich Werbung für die Plattform.

Quellen: Reddit, "SWR", "Kölner Anzeiger"