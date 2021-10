Was zuvor nur verfizierten und großen Konten vorenthalten war, können nun alle Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram teilen: Link-Sticker. Wie du die neue Funktion nutzen kannst, verraten wir hier.

Ab sofort können alle Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer Links in ihren Stories teilen. Das gab das soziale Netzwerk am Mittwoch bekannt. Zuvor konnten nur Konten, die verifiziert sind oder eine bestimmte Anzahl an Follower hatten, die Funktion nutzen.

Mit den Link-Stickern können Websiten in Stories verlinkt werden, welche sich durch Anklicken öffnen. Damit haben die im August eingeführten Link-Sticker die Swipe Ups ersetzt, mit denen User zuvor externe Webseiten in ihren Stories verlinken konnten.

Positive Rückmeldung für Link-Sticker

Instagram hatte die Link-Sticker in den letzten Monaten getestet und dabei nach eigenen Angaben viel positives Feedback von seinen Nutzerinnen und Nutzern erhalten. Darauf reagiert nun das Unternehmen: "Was auch immer Sie mögen, von Kochen über Freiwilligenarbeit bis hin zum Einkaufen, Sie haben jetzt einen Platz zum Teilen in Stories – ungeachtet der Größe Ihres Accounts", so Instagram.

Allerdings sollen Konten, die vor weniger als 30 Tagen erstellt wurden oder wiederholt gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen haben, vorerst keinen Zugriff auf den Link-Sticker haben. Auf diese Weise sollen Missbrauch vermieden sowie die Verbreitung von schädlichen Inhalten auf der Plattform eingedämmt werden.

So fügen Sie Link-Sticker in Ihre Story ein:

Öffnen Sie Instagram und wischen Sie vom linken zum rechten Bildschirmrand, um eine Story hochzuladen. Wählen Sie das Bild oder Video aus, das Sie teilen möchten. Klicken Sie auf den Button mit dem lächelnden Gesicht in der Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand oder wischen Sie vom unteren Bildschirmrand einmal nach oben. Klicken Sie den Link-Button an. Fügen Sie den gewünschten Link ein und klicken Sie anschließend auf "Fertig". Nun wird Ihnen der fertige Link-Sticker in Ihrer Story angezeigt. Optional können Sie ihn durch anklicken farblich verändern.

Quelle: Instagram