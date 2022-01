Obwohl zahlreiche Aussteller CES 2022 im Vorfeld eine Absage erteilten, öffnete die Technik-Messe in diesem Jahr trotz der Corona-Lage ihre Pforten. An Neuheiten mangelt es nicht.

Microsoft, Google, Meta, Amazon, T-Mobile, Hisense, Waymo, Intel, General Motors und viele weitere Branchenriesen blieben der CES aufgrund der Corona-Lage auch in diesem Jahr fern oder verlegten ihre Messe-Präsenz ins Internet. Doch für die Veranstalter der Consumer Electronics Show in Las Vegas lautete das Motto offenbar "The Show Must Go On". Denn nachdem die CES im vergangenen Jahr bereits ausgefallen war, wollte man sich die Technik-Sause wohl kein zweites Mal nehmen lassen.

Inwiefern das Auswirkungen auf die Verbreitung etwaiger Virus-Mutationen hat, oder ob es gar eine hauseigene Vegas-Variante geben wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Was bisher von der CES zu sehen ist, sind durchaus gute Nachrichten. Denn obwohl die Besuchermassen in diesem Jahr nicht annähernd auf dem Level der Jahre vor Corona angekommen sind, ist die Anzahl spannender Neuheiten überraschend hoch.

CES 2022: Die neuen Fernseher

Prinzipiell vertreten die einschlägigen TV-Hersteller Samsung, LG und Sony auch in diesem Jahr das Motto "höher, schneller, weiter". Sony kündigte gleich acht neue Modellreihen an, davon sieben 4K- und ein 8K-TV. Das Highlight unter den neuen Modellen ist der A95K, der mit sogenannten Quantum Dots arbeitet. Dabei handelt es sich um kleine Kristalle, die Sony in einem OLED-Panel verbaut und dadurch hellere und farbintensivere Bilder erreichen will. Die Bildschirmdiagonalen reichen von 43 Zoll bis 85 Zoll, genaue Preise sind für sämtliche Neuheiten noch offen.

Samsung zeigte seine neuen Neo-QLED-Fernseher mit teils neuartigen Wandhalterungen, die die Bildschirme auf Knopfdruck um 90 Grad drehen und damit für vertikale Inhalte bestens aufgestellt sind. Zusätzlich bieten einige Modelle einen "EyeComfort"-Modus, der, ähnlich wie auch bei Smartphones, Helligkeit und den Anteil blauen Lichts reduzieren soll, wenn es die Umgebung hergibt. Etwas wilder ist die Idee, einen Marktplatz für Non-Fungible-Token (NFT) zu schaffen, über den sich Besitzer eines Samsung-Fernsehers digitale Einzelstücke von Bildern kaufen können. Deutlicher weltlicher sind da schon die neuen Fernbedienungen, die Samsung laut The Verge einigen Geräten künftig beilegen will. Mit diesen soll das Wechseln von Batterien der Vergangenheit angehören, da sich die Knipsen über Funkwellen selbst aufladen.

LG kommt mit 97 Zoll: Wie war das nochmal mit dem Sitzabstand? © Hersteller

Bei LG geht es in die Breite, denn erstmals bringt der Hersteller zwei Modelle mit 42 und 97 Zoll. Der G2 genannte Riese ist das weltweit erste 97-Zoll-OLED-Panel. Zu Preisen ist bisher nichts bekannt, aber womöglich ist das auch besser so.

CES 2022: Computer, Laptops und Gaming

Auch Gamer und Homeoffice-Enthusiasten kommen bei den Produkten der CES 2022 auf ihre Kosten. Samsung stellte mit dem Odyssey Neo G8 das weltweit erste 4K-Miniled-Display mit 240 Hertz vor. Asus hingegen brachte Gaming-Bildschirme in 42 und 48 Zoll mit nach Las Vegas.

Sowohl Razer als auch Lenovo und Asus zeigen auf der CES 2022 außerdem, dass neuere Laptop-Generationen nur so vor Kraft strotzen. Bei Razer geschieht das in Form von ausführlicher Produktpflege für die Blade-Reihe und Lenovo stellte unter anderem gleich zwei neue Thinkpads mit AMD Ryzen 6000-Prozessoren vor.

Mit RTX 3050 Ti: Wenn das so weiter geht, sind die Tage von klobigen Desktop-Rechnern bald gezählt. © Hersteller

Das Asus ROG Flow Z13 sieht eigentlich aus wie ein Microsoft Surface Pro, bietet dank Nvidia Geforce RTX 3050 Ti und Intels Alder-Lake-Prozessoren deutlich mehr Leistung. Asus hat für das Kraftpaket sogar schon einen Preis, der bei rund 1.900 Euro liegt, wenn das Gerät im zweiten Quartal auf den Markt kommt.

Hersteller wie AMD und Intel nutzten die CES für die Vorstellung zahlreicher neuer Prozessoren. AMD zeigte erstmals den Ryzen 7000, Intel frische Alder-Lake-Chips, die besonders im mobilen Bereich als Antwort auf Apples leistungsstarke M-Prozessoren verstanden werden dürfen.

Spieler, die eine Konsole bevorzugen, dürften sich derweil über Sonys Ankündigung freuen, dass PlayStation VR 2 in den Startlöchern steht. Zwar gibt es vom Virtual-Reality-Headset noch keine Bilder, aber über die Technik gab es erste Auskünfte. VR 2 unterstützt demnach haptisches Feedback, Verfolgung der Augenbewegungen, 4K HDR, ein Sichtfeld von 110 Grad und eine Darstellung mit bis zu 120 Hertz.

CES 2022: Smartphones, stiefmütterlich

Für Fans neuer Smartphones bleibt es dabei, dass die CES in Sachen mobiler Neuheiten nicht an den Mobile World Congress (29. Februar – 3. März 2022) herankommt. Wer also auf die große Ankündigungswelle in diesem Segment wartet, muss sich bis Ende Februar gedulden. Auf die CES haben es dieses Jahr nur das Samsung Galaxy S21 FE 5G und das Oneplus 10 Pro geschafft.

Das neue Oberklasse-Modell von Samsung trägt erneut den Zusatz "Fan Edition" und ist eine Erweiterung der S21-Familie. Es bietet 6,4 Zoll Bildschirmdiagonale, Snapdragon 888-Prozessor und Android 12 samt Samsungs neuer Benutzeroberfläche OneUI 4.0. Preislich liegt es bei 749 Euro für 128 Gigabyte Speicher.

OnePlus 10 Pro: Das erste Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 1. © Hersteller

Oneplus bringt mit dem 10 Pro vorerst nur für China ein Smartphone, welches mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 1 arbeitet. Dabei handelt es sich um ein System-on-a-Chip mit ARMv9-Kernen. Laut Hersteller soll die Leistung im Vergleich zum Snapdragon 888 rund 20 Prozent gestiegen sein und gleichzeitig 30 Prozent weniger Energie dafür nötig sein.

CES 2022: 1000 und 1 Konzept

Schnell war zu Beginn der CES 2022 klar, dass sich Mercedes mit dem EQXX stark positioniert hat. Abseits des 1000-Kilometer-Konzepts gab es aber durchaus auch andere spannende Neuheiten. So verkündete Sony ein paar Jahre nach der Vorstellung des ersten Konzept-Fahrzeugs, dass der Konzern echte Ambitionen in Sachen Elektroautos hat und nun konkret an einem Serienfahrzeug arbeitet.

Das zweite Konzept von Sony soll zeigen, wie ein etwaiges Serienfahrzeug aussehen könnte. © Hersteller

Mit dem Vision S02 brachte man dafür einen weiteren Beweis mit und präsentierte ein Fahrzeug, welches sieben Personen Platz bieten soll. Das SUV setzt auf einen Allrad-Antrieb mit 400 Kilowatt Leistung und bietet genug Sensoren für autonomes Fahren auf Level 2+. Laut Sony will man aber Level 4 ermöglichen, sprich vollautomatisiertes Fahren ohne Eingriff durch den Menschen.

CES 2022: Zuhause ist es noch immer am smartesten

Die Consumer Electronic Show wäre nicht sie selbst, wenn es nicht auch zahlreiche neue Gadgets für das intelligente Zuhause gäbe. So stellte Sengled eine smarte Glühbirne vor, die in der Lage ist, den Gesundheitszustand von Personen zu erkennen.

Withings verfolgt ein ähnliches Konzept mit einer Waage. Die Body Scan für rund 300 Euro ist in der Lage, neben Gewicht auch den allgemeinen Gesundheitszustand der sich wiegenden Person zu erkennen und den Körper sogar in einzelne Zonen zu unterteilen. Sie zeigt unter anderem das Gefäßalter sowie die Herzfrequenz an und erstellt ein Elektrokardiogramm. Kommt es hart auf hart, lassen sich die Daten an einen Arzt senden.

Kostet 300 Euro, ist aber eine halbe Arztpraxis: Withings Body Scan. © Hersteller

Für eine saubere Wohnung will Roborock mit einem neuen Saugroboter sorgen, der erst die Bude saugt und wischt und anschließend sich selbst in einer Station reinigt, die sogar den Putzlappen säubert. Damit will man vermeiden, dass jeder Durchfahrt des Roboters eine manuelle Reinigung folgen muss. Der Roborock S7 MaxV Ultra kostet allerdings rund 1.400 Euro und ist damit ein waschechtes Luxus-Produkt.

Wer statt der Böden lieber die Zähne nach allen Regeln der Kunst reinigen will, findet bei Procter & Gamble mit der Oral-B iO-10-Zahnbürste nicht nur ein Reinigungsgerät für die Zähne, sondern auch ein Analyse-Tool für die eigenen Putzgewohnheiten.

CES 2022: Keine Messe ohne Kuriositäten

Die CES wäre unmöglich sie selbst, gäbe es auf der Messe nicht zahlreiche Lösungen für Probleme, von denen man vorher nicht wusste, dass man sie hatte. John Deere zeigt auf der Messe beispielsweise einen Traktor, der ganz ohne Bauern das Feld bestellen kann.

BMW fährt vor Ort mit einem Fahrzeug namens BMW iX Flow E-Ink umher, welches in der Lage ist, die Farbe zu wechseln. Was es mit der Fahrzeugfolie auf sich hat, verriet man Traced News vor Ort. Was wohl der TÜV dazu sagt?

Für die heimischen Tierchen gibt es in diesem Jahr natürlich auch Neuheiten. Petnow ist beispielsweise in der Lage, Hunde an ihrer Nase zu erkennen und damit künftig Chips überflüssig zu machen. Für den Garten gibt es mit dem Bird Buddy ein smartes Vogelhaus, das bei jedem Besuch einen Alarm auslöst und via Webcam das Beobachten pickender Vögelchen erlaubt.