Angelernt wurden die KI-Chatbots mit einer Menge Text. Darunter auch Texte von Liedern. Jetzt klagen Musikverlage wegen Urheberrechtsverletzung.

Eine Gruppe von Musikverlagen will mit einer Klage in den USA die Nutzung ihrer Songtexte durch eine große KI-Firma stoppen. Sie verweisen darauf, dass der Chatbot Claude des unter anderem von Amazon unterstützen Unternehmens Anthropic mit Texten der Lieder angelernt worden sei - und sie zum Teil auch bei Anfragen ausgebe.

Das sei eine Urheberrechtsverletzung, argumentieren Kläger wie Universal Music, Concord Music und ABKCO in der am Mittwoch eingereichten Klage in Nashville. Von Anthropic gab es zunächst keine Stellungnahme.

KI-Chatbots wie ChatGPT des Start-ups OpenAI oder Claude können Texte auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren. Das Prinzip dahinter ist, dass sie Wort für Wort abschätzen, wie ein Satz weitergehen sollte. Angelernt werden die Modelle mit gewaltigen Mengen Text. Darunter sind zum Teil auch literarische Werke - was auch bereits zu Klagen von Schriftstellern führte.