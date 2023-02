von Christian Hensen Ein gutes Antivirenprogramm zeichnet aus, dass es unbemerkt und zuverlässig seinen Dienst tut. Am besten kostenlos. Doch der bisherige Spitzenreiter bei Stiftung Warentest musste seinen Platz räumen – und die Tester empfehlen nun Alternativen.

Die gute Nachricht zuerst: Fast alle Antivirenprogramme arbeiten auf einem ähnlich verlässlichen Niveau, Komplettausfälle gibt es keine. Und noch eine erbauliche Information: Kostenlose Software steht teuren Produkten in Sachen Schutzwirkung in nichts nach. Trotzdem könnte der diesjährige Vergleich von Antivirenprogrammen der Stiftung Warentest bei Ihnen für einen Wechsel der genutzten Software sorgen – denn ausgerechnet der Testsieger aus dem vergangenen Jahr flog gänzlich aus der Wertung.

Die Programme mussten sich wie gehabt in vier Kategorien beweisen. Die Schutzwirkung, also das Abwehren von Schadsoftware, Viren, und Co. sowie der sogenannte Phishing-Schutz standen dabei an oberster Stelle und flossen mit 65 Prozent in die Gesamtnote ein. Phishing bedeutet beispielsweise, dass eine Webseite versucht, unrechtmäßig Daten von Ihnen zu klauen, indem sie das Aussehen einer Bank-Homepage nachahmt und um die Eingabe von Kontodaten bittet.

25 Prozent Anteil an der Gesamtnote hatte die Handhabung. Darunter fallen die Installation und das Entfernen der Software sowie der tägliche Gebrauch. Die restlichen zehn Prozent macht die Rechnerbelastung aus. Je weniger Ressourcen sich ein Programm genehmigt, desto besser.

Kaspersky scheidet als Antivirenprogramm aus

Im vergangenen Jahr hatte besonders "Kaspersky Internet Security" Grund zum Feiern (Nur ein einziges "sehr gut": Warentest prüft Antivirensoftware). Denn dem russischen Unternehmen mit Sitz in Moskau gelang es als einzigem Anbieter, die Gesamtnote "sehr gut" zu erreichen. Die Freude hielt aber nur wenige Wochen, denn nach der russischen Invasion in der Ukraine gab das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine Warnung raus und empfahl, keine Software des Unternehmens mehr zu nutzen. Kaspersky wehrte sich daraufhin heftig, doch die Warnung blieb bis heute. Stiftung Warentest bescheinigt der Software noch immer gute Leistungen, vergab jedoch keine Note mehr.

Unter den Alternativen für Windows hat sich in diesem Jahr "Avast One Individual" den ersten Platz erkämpft. Das kostenpflichtige Programm für rund 54 Euro im Jahr erhielt die Gesamtnote "gut" (1,6) und schloss sämtliche Teildisziplinen mit einer sehr guten Note ab – für die Bestnote reichte es offenbar nur sehr knapp nicht.

Wer kein Geld für den Schutz von Daten und Rechner ausgeben will, ist laut Stiftung Warentest mit "Bitdefender Antivirus Free for Windows" gut beraten. Die kostenlose Software erzielte ebenfalls die Gesamtnote "gut" (1,6) und schützt laut Urteil sogar noch ein wenig besser als der Testsieger. Abstriche, wenn auch marginale, sind offenbar bei der Handhabung aufgefallen.

Schutz für MacOS durchweg schlechter – System generell aber weniger gefährdet

Für Apple-Rechner tauschen die Windows-Sieger die Rollen. Hier holte "Bitdefender Antivirus for Mac" mit der Gesamtnote "gut" (1,9) den Sieg, kostet allerdings 20 Euro im Jahr. Auf dem Mac bietet "Avast One Essential" mit der Gesamtnote "gut" (2,1) die beste kostenfreie Lösung. Was auffällt: Sowohl die Schutzwirkung der Software als auch die Handhabung ist bei Programmen für MacOS durch die Bank schlechter.

Laut Stiftung Warentest liegt das offenbar an Schwächen beim Phishing-Schutz im Zusammenhang mit dem Standard-Browser Safari. Ausgerechnet das sei aber nach Ansicht der Tester die größte Gefahr für Macs – denn "andere Angriffe müsse man kaum fürchten", heißt es.

Als gute Alternative auf beiden Plattformen erwies sich außerdem "F-Secure". Die Lösung für MacOS bekam im Test die Gesamtnote "gut" (1,9), auf Windows schloss die Software mit der Note "gut" (1,6) ab. Die Kosten liegen bei je 29,90 Euro im Jahr.

Was die kostenlose Bordlösung "Windows Defender" angeht, muss sich Microsofts Antivirenschutz ans Ende des Testfelds einreihen. Sowohl auf Windows 10 als auf Windows 11 erhielt die Software lediglich die Note "befriedigend" (2,6) und damit das schlechteste Urteil im Test. Stiftung Warentest begründet das mit einem übervorsichtigen – teils nervigen – Verhalten der Software, die auch "unbescholtene Dateien als vermeintliche Gefahren" einstufe. Auch der fehlende Phishing-Schutz in Browsern abseits von Microsofts Edge bemängeln die Tester.

Den vollständigen Test finden Sie gegen Gebühr bei test.de.

