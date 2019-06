Wohl jeder von uns kennt dieses Gefühl. Man liebt etwas oder jemanden, womöglich hat man sogar schon sein halbes Leben miteinander verbracht. Doch irgendwann hat man sich auseinandergelebt und beide Seiten wissen, dass sie ohneeinander eigentlich besser dran wären. In solchen Situationen hilft am besten ein schneller Schlussstrich. Doch in der Regel verpasst man den richtigen Augenblick, schiebt die Entscheidung auf, und für Außenstehende wird die Szenerie zunehmend merkwürdiger.

So ging es Apple jahrelang mit der Software iTunes.

Als Apple iTunes im Jahr 2001 vorstellte, war es eine Software zur Musikverwaltung des damals brandneuen iPod. Sie war zugleich eine Revolution, wurde der Kauf von Musik einfach wie nie zuvor. Über die Jahre wurde die Software stetig erweitert, Hörbücher und Podcasts kamen hinzu, Filme und Serien. Dann kam irgendwann das iPhone, das über iTunes synchronisiert wurde. Man sicherte damit seine E-Books und Kontakte, übertrug Klingeltöne und Fotos auf sein Telefon. iTunes wurde zu einer Art Frankensteins Monster der Software-Welt. Es konnte alles, aber nichts wirklich gut. Und in den vergangenen Jahren fühlten sich immer mehr Nutzer davon genervt.

Auf der WWDC zog Apple nun den längst überfälligen Schlussstrich und kündigte das Aus von iTunes an. Apple war sich offenbar selbst bewusst, dass man den richtige Moment längst verpasst hatte, und so geriet die Ankündigung zur Klamauknummer. Charmant machte sich Apples Software-Chef Craig Federighi über die eigene Plattform lustig, nur um dann anzukündigen, dass sie ab Herbst filetiert und in drei Apps für Musik, Video-Inhalte und Podcasts zerlegt wird. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines auf Services fokussierten Unternehmens, das Apple in Zukunft stärker sein möchte.

iPhone-Backups direkt auf dem Mac

Für die Nutzer ergeben sich nun einige offene Fragen. Die wohl drängendste: Wo legt man nun Backups seines iPhones an? Lokale iOS-Backups sollen fortan direkt in macOS integriert werden. Nutzer können sie nun über den Finder anlegen und verwalten. Eine Verknüpfung mit der iCloud soll es Apple zufolge nicht geben. Gute Nachrichten gibt es auch für all jene, die viel Zeit in ihre Musik-Bibliothek investiert haben: Alle Songs und Listen sollen erhalten bleiben, verspricht Apple.

Auf Macs, die mit macOS Mojave oder ältere Systeme laufen lassen, wird iTunes wohl noch einige Jahre überdauern. Und was mit Windows-PCs ist, ist derzeit noch nicht völlig klar. Dem Portal “The Verge” zufolge soll iTunes für Windows weiter wie gehabt funktionieren, aber nicht mehr gepflegt werden. Genaue Details werden vermutlich im Herbst folgen, wenn das neue Mac-Betriebssystem Catalina zum Download bereitgestellt wird.