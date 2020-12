Der Ort in NRW, in dem Datenübertragung per Pferd schneller geht als via Internet

Dass das Internet in Deutschland im internationalen Vergleich jämmerlich schlecht dasteht, ist ja fast schon ein Running Gag. Ein schräges Experiment bestätigte das nun leider.

Anderswo auf der Welt, selbst in deutlich ärmeren Ländern, ist das Internet oft klar besser als im wohlhabenden Deutschland. Mitunter gibt es kostenloses Wi-Fi für alle, und selbst einsamste Gegenden verfügen über ein gutes mobiles Netz. Davon kann man hier nur träumen.

Vor allem im nordrhein-westfälischen Schmallenberg. Hier bewies jetzt ein professioneller Fotograf, wie sehr das dortige Netz hinterherhängt. Er wollte nämlich einen Schwung digitaler Fotos an eine Druckerei im Nachbarort senden. Und aus Erfahrung wusste der Mann: Die Bilder über das Internet zu schicken, das kann dauern ...

Halb im Scherz wollte der Fotograf ein Experiment wagen. Würde er seine Daten, immerhin 4,5 Gigabyte, schneller digital zur Druckerei senden können – oder per Pferdekutsche? Und so drückte er einem Bekannten die auf eine DVD gebrannten Daten in die Hand, und der spannte seine Pferde vor die Kutsche. Der Fotograf lud währenddessen die Bilder in eine Dropbox hoch.

Pferde schaffen durchschnittlich einen Kilometer in zehn Minuten. Die Druckerei befand sich knapp sechs Kilometer entfernt. Und tatsächlich kam die Pferdekutsche nach einer guten Stunde dort an und händigte die DVD aus. Zu diesem Zeitpunkt saß der Fotograf noch immer geduldig wartend vor seinem PC-Monitor – die 4,5 GB waren noch lange nicht fertig hochgeladen.

Das Ergebnis ist deutlich

Der Kutscher machte sich auf den Heimweg und kam nach einer weiteren Stunde wieder zuhause an. Auch jetzt waren die Bilder auf digitalem Weg noch nicht übertragen. Das sagt einiges aus über das Internet in Schmallenberg. Der Fotograf verfügt übrigens über einen Glasfaser-Anschlus – allerdings war es der Telekom bisher noch nicht möglich, diesen ans Netz anzuschließen.

Der Ort in NRW hat das gleiche Problem wie viele Dörfer und Kleinstädte: Da hier nicht so viele Menschen leben, rechnet sich der "Aufwand", z.B. Glasfaserkabel zu verlegen, für die Anbieter nicht wirklich. Insofern wird der Fotograf in Zukunft vermutlich die DVD-Variante der Datenübertragung wählen – aber vermutlich eher mit Auto oder Fahrrad zur Druckerei fahren.

Quelle: "Tag24" / WDR