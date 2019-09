Wegen eines Produktnamens ist eine brandenburgische Firma 10.000 Kilometer entfernt in Indonesien zum Internethype geworden. In dem südostasiatischen Land amüsieren sich Menschen über die Software-Beratungs-Firma Kantiko, die ihren Sitz in Kleinmachnow bei Berlin hat. Der Grund: Die Firma vertreibt eine Software namens Kontool – im Indonesischen ein Slangausdruck für Penis.

Seit sich das in dem Inselstaat mit mehr als 260 Millionen Einwohnern herumgesprochen hat, gibt es auf der Facebook-Seite von Kontool haufenweise humorvolle Kommentare. Ein Mann empfiehlt: "Ihre Firma sollte nach Indonesien kommen. Kontool ist sehr populär hier. Ich denke, die meisten Leute würden Ihr Produkt lieben."

Firma nimmt den Hype mit Humor

Stefan Jürgens von Kantiko sagte am Montag, man sei schon vor vier, fünf Jahren, als man das Tool entwickelt habe, auf die Bedeutung des Namens gestoßen. Da Indonesien als Markt für die Firma aber nicht interessant sei, habe man sich damit nicht weiter beschäftigt. Den Hype nimmt die Firma mit Humor. Davon mitbekommen habe er, als die Klickzahlen für den "Kontool"-Facebook-Account am Freitag in die Höhe geschnellt seien – und massenhaft Aufrufe aus Indonesien kamen.

Für die Indonesier veröffentlichte die Firma auf Facebook einen Kommentar auf Englisch: "Wenn wir mit unserem Produkt auf ihren Markt kommen, müssen wir einen neuen Namen finden. Aber wir müssen zuerst den deutschen Markt erobern." Außerdem postete das Unternehmen einen neuen Slogan – "Bigger and Stronger" (auf Deutsch: größer und stärker) – und einen Link zu einem Fanartikel-Shop mit T-Shirts und mehr. "Viele Leute fragten nach Merchandise-Produkten von Kontool." Daher sei über Nacht ein Internet-Shop aufgebaut worden.

Am Sonntag postete die Firma: "Die Kontool-Jungs feiern die virale Welle an einem phantastischen Wochenende. Danke für all die Kommentare! Wir lieben euch!" Kontool ist laut der Firma ein Kunstwort aus "Konto" und "Tool". Die Software ist eine Controlling-Lösung für Kleinunternehmer.