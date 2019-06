Das sollte uns eine Warnung sein, unsere elektronischen Geräte nicht neben uns ins Bett zu legen, während wir schlafen: In der britischen Grafschaft Staffordshire wachte der elfjährige Callum Hewkin morgens in seinem Zimmer auf, das voller Rauch und Ruß war. Er hatte sein Tablet am Vorabend zum Laden angeschlossen, es lag neben ihm auf der Matratze und er war während des Benutzens eingeschlafen. Das Samsung-Gerät überhitzte nachts so stark, dass es sich durch das Laken und den Matratzenbezug bis in die Matratzenfüllung brannte – bis auf die Sprungfedern.

Seine Eltern bekamen einen gehörigen Schreck, als Callum sie weckte. Der Junge hatte zuerst geglaubt, das Tablet klebe an seinem Bett fest. Als sein Vater, Stewart Hewkin, nachschaute, entdeckte er, was wirklich passiert war. Die Feuerwehr erklärte den Eltern, dass die ganze Familie in ernster Gefahr gewesen sei.

Der Junge hatte das Tablet unbemerkt in sein Zimmer geschmuggelt

Die Eltern erzählten, so berichtet die britische "Daily Mail", sie hätten keine Ahnung davon gehabt, dass der Junge das vier Jahre alte Gerät in sein Zimmer geschmuggelt hatte, nachdem sie zu Bett gegangen waren. Dort hatte es für neun Stunden am Ladekabel gehangen. Normalerweise gilt im Hause Hewkin die strikte Regel, dass nachts keine elektrischen Gerät everwendet werden.

"Das ist das Letzte, was man möchte", zitiert die "Daily Mail" den 33-jährigen Vater, "morgens aufzuwachen und sein Kind ernsthaft verletzt oder tot zu finden, weil ein Tablet oder Telefon sein Zimmer in Brand gesetzt hat." Die Eltern wissen, dass sie noch einmal glücklich davongekommen sind, schließlich war Callums Leben ernsthaft in Gefahr.

Samsung äußerte sich bereits dazu

Trotz der starken Rauchentwicklung hatte die Zimmertür des Jungen verhindert, dass im Haus die Rauchmelder angingen. Die Hewkins tun nun alles, um andere Menschen über die Gefahr aufzuklären. Sie wünschen sich von der Herstellern der Geräte mehr Aufklärung in den Gebrauchsanleitungen. Samsung, so zitiert die "Daily Mail", äußerte sich folgendermaßen: "Produktqualität und die Sicherheit unserer Kunden haben bei Samsung höchste Priorität. Wir versuchen derzeit, den Kunden zu erreichen, um den Fall vollständig aufzuklären. Bis Samsung das Gerät erhalten und untersucht hat, ist es nicht möglich, festzustellen, was passiert ist. Kunden die Fragen haben, können uns direkt kontaktieren."