Deutschen Ermittlern ist nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem FBI ein Schlag gegen die Internetkriminalität gelungen. Sie konnten die illegale Darknet-Plattform "Wall Street Market" ausheben. Über die Online-Plattform seien Drogen, ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente und Schadsoftware gehandelt worden. Sie sei nur über das sogenannte Darknet zu erreichen gewesen, einem verborgenen Teil im Internet, in dem im Geheimen kriminelle Geschäfte abgewickelt und Nutzer nur schwer zurückverfolgt werden können. Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA) Holger Münch sprach bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wiesbaden von einem großen Erfolg: "Es ist uns, so wie wir hier stehen, gemeinsam gelungen, mit der Plattform Wall Street Market die derzeit zweitgrößte und damit eine sehr bedeutsame Darknet-Plattform abzuschalten und die Administratoren der Plattform zu überführen." Drei tatverdächtige Deutsche seien festgenommen worden, teilte die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft mit. Dem Einsatz des BKA gegen die Betreiber seien verdeckte Ermittlungen auch in Zusammenarbeit mit der US-Bundespolizei FBI und der europäischen Polizeibehörde Europol vorausgegangen. Auch in den USA sei es zu Festnahmen gekommen, bei denen es um den Verdacht von Drogenhandel gehe. Georg Ungefuk von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt: "Zuletzt war auf diesem Online-Marktplatz zuletzt ein Bestand von 63.000 Verkaufsangeboten eingestellt, sowie über 1 Million 150 Tausend Kundenkonten eingerichtet und 5400 Verkäuferprofile dann auch angemeldet." Bezahlt wurde auf der illegalen Plattform demnach mit den Kryptowährungen Bitcoin und Monero. Bei Durchsuchungen der Wohnungen von Tatverdächtigen in Deutschland wurden unter anderem mehr als eine halben Million Euro Bargeld und Beweismittel wie Computer und Datenträger sichergestellt.