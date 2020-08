Playstation spielen und dafür Geld bekommen – für viele Gamer ein Traum. Der Hersteller bietet wieder Jobs an: allerdings in England und für Bewerber mit besonderen Sprachkenntnissen.

Beim Zocken an der Playstation vergessen viele Gamer die Zeit, das gilt bei weitem nicht nur für Jugendliche. Warum also nicht aus dem Hobby einen Beruf machen, wird sich da so mancher schon gefragt haben. Denn natürlich gibt es auch Menschen, die Geld dafür bekommen, die Spiele zu entwickeln, zu testen und zu verbessern, bevor sie auf den Markt kommen.

Playstation bietet nun in England wieder einen solchen Job an. Auf der Stellenplattform "Indeed" hat der Hersteller eine Position als sogenannter Localisation Tester ausgeschrieben. Gesucht wird ein Mitarbeiter, der dafür sorgt, dass die Text- und Audioteile des Spiels keine Fehler enthalten. Diese müssen auf Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion überprüft werden – und das natürlich in allen Sprachen, in denen das Spiel erscheint.

Job bei Playstation: Fremdsprachenkenntnisse sind Pflicht

Neben einer Begeisterung fürs Zocken gehört laut der Ausschreibung deshalb auch eine Leidenschaft für Sprache zum Profil. Wer also in Fremdsprachen sicher kommunizieren kann, hat gute Chancen. Aktuell werden Localisation Tester für die Sprachen Arabisch, Brasilianisch und Russisch gesucht. Sehr gute Kenntnisse in Englisch werden ohnehin vorausgesetzt.

Die zweite Hürde: Der Job muss in Liverpool angetreten werden. Auch das könnte nach dem Brexit zum Problem werden. Bewerber sollten für die Dauer des Vertrages im Vereinten Königreich arbeiten können, heißt es in der Ausschreibung. Weitere Voraussetzungen sind Kenntnisse in Microsoft Office und eine grobe Vorstellung von den Abläufen in der Spieleentwicklung.

Die Anforderungen sind also so hoch, dass sich der Traum vom professionellen Playstation-Spielen für die meisten Fans wohl nicht erfüllen dürfte. Wer aber die Voraussetzungen erfüllt, kann sich beim Einstellungstest beweisen: Innerhalb einer Stunde müssen Übersetzungsaufgaben gelöst werden.

