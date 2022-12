Das vergangene Spielejahr war recht bunt und knallig, 2022 geht es merklich düsterer zu. Das ist aber keineswegs negativ – denn das Jahr hat sich für Spieler aller Plattformen, also Xbox Series X/S, Playstation 5, PC und Nintendo Switch eindeutig gelohnt! Hier erfahren Sie, welche Spiele in der jeweiligen Sammlung auf keinen Fall fehlen dürfen.

Videospiele für den PC

Auch wenn sich Konsolen stets weiterentwickeln und man – streng genommen – eigentlich keinen Spiele-Rechner zum Preis von drei Playstation-Konsolen mehr braucht, ist der "Gaming-PC" noch immer eine dominierende Plattform. Das führt auch dazu, dass sich viele Titel, die für das "Game of the Year" in Frage kamen – und der Gewinner – natürlich auch bei Steam und Co. finden lassen. Sollten Sie einen potenten Rechner besitzen, lohnt sich ein Blick auf "God of War", "Elden Ring" und "Stray". Mit "Return To Monkey Island" gibt es außerdem die Fortsetzung eines absoluten Klassikers zu entdecken und der kürzlich erschienene "Next-Gen-Patch" für "Witcher 3" ist ebenfalls einen Blick wert.

Xbox Series X/S und Sony Playstation 5 Must-Haves

Bei den "Next-Gen"-Konsolen hat sich 2022 einiges getan, auch wenn Sony deutlich mehr exklusive Titel vorweisen kann, als Microsoft. Auf keinen Fall verpassen sollten Sie auf der PS5 "Horizon Forbidden West" und "God of War Ragnarök". Wenn Ihnen alle Spiele zu einfach sind, gilt es sich an "Elden Ring" die Zähne auszubeißen. Für die Xbox Series X/S erschien 2022 kaum ein großer Exklusiv-Titel, Kritiker loben besonders "As Dusk Falls" – und für 2023 hat Microsoft Nachschub versprochen.

Highlights für Nintendo Switch

Gewohnt bunt ging 2022 auf der Nintendo Switch zu. Mit "Splatoon 3" gibt es den Nachfolger des erfolgreichen Farb-Shooters, auch das rosa Knuffelchen Kirby durfte in "Kirby und das vergessene Land" 2022 erstmals mit einem 3D-Abenteuer auf die Switch. Für Pokémon-Fans hat sich das Jahr ebenfalls gelohnt, denn es begann mit "Pokémon-Legenden Arceus" und endete – etwas holprig – mit "Pokémon Karmesin und Purpur".

