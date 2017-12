Als die besten der Welt kürzlich in Peking im Video Spiel League of Legends gegeneinander antraten, war das eine gigantische Show. Die Wettkämpfe fanden in einem Stadion statt, vor mehr als 40.000 Zuschauern. Dabei ging es nicht nur um Ruhm und Ehre sondern auch um Preisgelder in einer Höhe von mehr als 4 Millionen Dollar. Alles Anzeichen dafür, wie populär Videospiele und der sogenannte E-Sport im Reich der Mitte mittlerweile geworden sind. Die Videospielindustrie wächst und wächst. Eine Entwicklung, auf die auch die Wissenschaft reagiert. In der Nähe von Chengdu im Südwesten Chinas können Studenten jetzt lernen, wie man ein erfolgreicher Videospieler wird. An der dortigen Hochschule für Film- und Fernsehen können die Studierenden einen Abschluss im Videospielen machen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Ähnliche Studiengänge gibt es schon an über einem Dutzend anderer Hochschulen. Das Studium ist anspruchsvoll, sagt Lehrer Huang Ziyang: "Es gibt zwei Aspekte, wenn man Spiele verstehen will. Zunächst muss man ein tiefes Verständnis von den Mechanismen und den Systemen der Spiele haben, damit man die richtigen Entscheidungen treffen kann. Der zweite Teil ist, dass man sich taktisch klug verhalten muss. Das ist, was wir ihnen beibringen wollen." Zum Lehrplan gehören auch Programmieren, digitale Medien und Bildbearbeitung. Viele gute bezahlte Jobs warten auf die Absolventen. Medienberichten zufolge sucht die Spieleindustrie in China mehr als 250.000 neue Mitarbeiter. Einige Studenten haben aber noch Zweifel , wie diese 18-Jährige: "Ich habe Bedenken, weil viele Leute in China den E-Sport nicht besonders schätzen. Aber die Dinge ändern sich. Vielleicht bin in eine Vorreiterin eines neuen Zeitalters." Und sollte es mit dem Job nicht klappen, winken immer noch Pokale und Preisgelder.